NVIDIA RTX 4500 Ada世代GPUを2枚搭載！ ツクモの新BTOパソコン「XE9A-V255/XBH」が登場

ツクモ、最新BTOパソコン「XE9A-V255/XBH」を発売 ― ディープラーニングや生成AI研究向けマルチGPUモデル

ヤマダデンキは9月11日、同社のTSUKUMOブランドから最新BTOパソコン「XE9A-V255/XBH」を発売した。本モデルは、NVIDIA RTX 4500 Ada世代グラフィックスカードを2枚搭載したマルチGPU構成が大きな特徴で、価格は1,399,800円となる。

マルチGPUによる高性能処理 ― AI研究や解析に最適

「XE9A-V255/XBH」は、複数GPUの搭載によって大規模な学習や高度な解析処理を効率的に実行できる。特に、ディープラーニングやLLM（大規模言語モデル）の研究開発において高いパフォーマンスを発揮することが期待されている。購入は、TSUKUMOネットショップおよび全国のツクモ店舗で可能だ。

NVIDIA RTX 4500 Ada 世代GPUの強み

搭載されているNVIDIA RTX 4500 Ada世代GPUは、クリエイティブ制作や工学研究をデスクトップ環境で行うプロフェッショナル向けに設計された製品だ。最新のRTコア、Tensorコア、CUDAコアを備え、24GBの大容量グラフィックスメモリを搭載。これにより高効率かつシームレスな処理が可能となる。また、ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFIを採用し、安定した電力供給と多彩な接続オプションを提供する。

日本国内での組立とカスタマイズ対応

ツクモのBTOパソコンは、日本国内の指定工場で熟練スタッフが1台ずつ丁寧に組み立てており、品質面でも安心できる。さらに購入時のカスタマイズにも対応しているため、研究や開発のニーズに応じた柔軟なシステム構築が可能だ。