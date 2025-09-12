ASUS、白色デザインの最新ビデオカード「PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE」を発表

ASUS、新型ホワイトデザインのビデオカード「PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE」を発表

ASUS JAPANは、最新のビデオカード 「PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE」 を発表した。本製品はPRIMEシリーズの新モデルで、AMD Radeon RX 9070 XT GPUを搭載。発売日は9月12日に決定した。

コンパクト設計と高効率冷却を両立

PRIME-RX9070XT-O16G-WHITEは、2.5スロットサイズの省スペース設計ながらも、冷却効率を最大限に引き出す特別仕様を採用。小型PCケースとの高い互換性を備えつつ、ハイパフォーマンスを発揮するという。

さらに、相変化素材GPUサーマルパッドを搭載し、熱伝導性と放熱性能を向上させている。

静音と冷却を両立する最新ファン技術

本モデルにはASUS独自のAxial-techファン設計を採用。長いブレードとバリアリング構造により、下向きの空気圧を高め、効率的な冷却を実現。

また、0dBテクノロジーによりGPU温度が55℃未満ではファンを停止し、60℃を超えると再始動する仕組みを搭載。高負荷時は安定した冷却を行い、低負荷時は静音性を確保する。

さらに、ASUS GPU Guardや高剛性の保護バックプレートによって、長期使用に耐える耐久性と安定性を備えているという。