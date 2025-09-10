ピカチュウ東京ばな奈が大きくなった!? どデカクッション、欲しすぎる

東京ばな奈ワールドは「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念し、9月10日10時～9⽉23⽇23時59分まで「ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」のプレゼントキャンペーンを開催する。

非売品！「クッションセット」が登場

「ポケモン東京ばな奈」は今年で誕生5周年。前回大好評だった「メガだきまくら」に続き、今年は「クッションセット」が登場する。抽選で25名に公式Xを通じてプレゼント。

クッションのサイズは1つあたり縦43cm×横26cm。

箱をあけると「ピカチュウ東京ばな奈」そっくりのキュートなクッションが4つもズラリ。

さらに、クッションが入っている箱ももちろんプレゼント。お菓子のパッケージが約4倍になった、大迫力のビッグサイズ。身の回りの小物を入れて収納アイテムとして使っても、お部屋に飾ってインテリアにしても楽しめる。

キャンペーンの概要はこちらから

【応募期間】9月10日10時～9⽉23⽇23時59分

【当選者数】25名

【賞 品】ピカチュウ東京ばな奈クッションセット（非売品）

・ピカチュウ東京ばな奈クッション 4個(サイズ：約 縦43cm×横26cm×厚み14cm ※1個あたり）

・ピカチュウ東京ばな奈ビッグ箱(サイズ：約 縦45cm×横84cm×高さ16.5cm)

【応募⽅法】

①期間中に『東京ばな奈【公式】Ⅹ/旧Twitterアカウント』(@tokyobanana1991)をフォロー

②該当のキャンペーン投稿を「#ピカチュウ東京ばな奈クッションセット」をつけて引用リポスト

Xを持っているなら応募しよ〜！

東京ばな奈ファンやポケモン好きにはたまらないプレゼント企画。25名とはだいぶ狭き門……でも応募しなきゃ当たらない！ Xのアカウントがある方は企画内容・応募方法を確認して引用リポストだ！

（※文中の価格はすべて税込）