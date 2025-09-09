「月見だいふく」秋限定で登場！ 黄色いおもちがお月さま

ロッテは、アイス「雪見だいふく」ブランドから期間限定の「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を9月中旬から全国で順次発売します。価格は194円。

シーズン限定「お月見だいふく」!?

「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」は、お月見シーズンにあわせて、おもちの色を月をイメージした黄色にした雪見だいふくで、おもちの中にはコクのあるバニラアイスが詰まっています。

パッケージは、雪見うさぎがお月見をしている姿や餅つきをしている姿など3種類に加え、「月見だいふく」と書かれたレアデザインを含む全4種類が登場します。

人気の「コクのショコラ」も9月15日発売！

▲雪見だいふく コクのショコラ 194円

また、毎年人気の「雪見だいふく コクのショコラ」も9月15日に発売。もちもち食感のおもちと濃厚なチョコレートアイスを組み合わせた一品です。

パッケージは全4種類が展開され、こちらもレアデザインがあります。

黄色のおもちでお月見気分

お月見のタイミングに合わせた黄色のおもちは、見た目にも楽しく特別感があります。パッケージも複数あるので、選ぶ楽しみやレアを探すワクワク感も楽しめそうです。

「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」の販売は10月上旬ごろまでの予定なので、気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。