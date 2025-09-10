トリプル＆ダブル祭りだ！ ロッテリア、ボリューム満点夜バーガーを始動

ロッテリアは9月12日より、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売します。

ガッツリ食べたい夜ごはん向けに、定番商品やフェア商品をボリュームアップして提供する企画です。

▲トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー 990円

※ダブルは790円

「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％パティを3枚重ね、月をイメージしたとろ～り半熟風たまごと、3種類の醤油をベースに生姜やにんにくなど香味野菜を加えた特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせています。

さらにレッドチェダーチーズと4種ブレンドのチーズソースを加え、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ、和風の香りとチーズのコクが楽しめる一品です。

このほか、牛肉パティとチェダーチーズを3枚ずつ重ねた「トリプル 絶品チーズバーガー」、牛肉パティ3枚に特製BBQソースを合わせた「トリプル 絶品ビーフバーガー」もラインアップします。それぞれダブルサイズも用意されます

▲トリプル 絶品チーズバーガー 990円

※ダブルは740円

▲トリプル 絶品ビーフバーガー 820円

※ダブルは620円

仕事帰りにガッツリ満足！

夜限定のメニューとして登場した「ロッテリアの夜バーガー」は、特製香味ソース、ゆずマヨなどさっぱりとした和風の味わいで、1日の終わりにしっかり満足感を得られそう。

「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は10月中旬までの販売予定で、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。