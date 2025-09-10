このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第13回

iOS 26は9月16日（火）配信開始　対応するのはiPhone 11以降

2025年09月10日 09時25分更新

文● オカモト／ASCII

　アップルは、iOSの最新バージョン「iOS 26」の配信を9月16日（火）に開始することを、iPhone 17のニュースリリース内で公表している。

iOS 26の提供開始が9月16日であることが記述されている

　iOS 26は6月開催の「WWDC25」でその存在を発表。前バージョンの「iOS 18」からは数字が飛んでいるが、watchOSやvisionOSなどとともに年での表記に統一された形だ。

　新機能で注目なのは、なんと言っても「Liquid Glass」と呼ばれる新デザイン。液体が流れるような質感や演出は、目新しさとともに表現力の向上を感じさせる。また、Apple Intelligenceでは画像から関連する情報を素早く検索するビジュアルインテリジェンス、さらに迷惑電話への対策機能などもある。

UIの表現力はかなり高まりそうだ

　なお、対応するiPhoneは11以降（第2世代SE以降を含む）。iPhone XS／XR以降で利用できたiOS 18からは対応機種が減っているので注意してほしい。

iPhone 11以降で利用できるiOS 26だが、古いiPhoneでもどのくらい快適に動作するだろうか

 

