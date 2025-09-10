iOS 26は9月16日（火）配信開始　対応するのはiPhone 11以降

アップルは、iOSの最新バージョン「iOS 26」の配信を9月16日（火）に開始することを、iPhone 17のニュースリリース内で公表している。

iOS 26は6月開催の「WWDC25」でその存在を発表。前バージョンの「iOS 18」からは数字が飛んでいるが、watchOSやvisionOSなどとともに年での表記に統一された形だ。

新機能で注目なのは、なんと言っても「Liquid Glass」と呼ばれる新デザイン。液体が流れるような質感や演出は、目新しさとともに表現力の向上を感じさせる。また、Apple Intelligenceでは画像から関連する情報を素早く検索するビジュアルインテリジェンス、さらに迷惑電話への対策機能などもある。

●iOS 26はやっぱり「電話」アプリがよさそう！ パブリックベータから見る純正アプリの進化

●リキッドガラスデザインでiPhoneの使い方が変わる？ iOS 26の気になる新機能まとめ

なお、対応するiPhoneは11以降（第2世代SE以降を含む）。iPhone XS／XR以降で利用できたiOS 18からは対応機種が減っているので注意してほしい。