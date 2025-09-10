このページの本文へ

iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第5回

アップル、2TBが追加され8倍ズームが可能になった「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表

2025年09月10日 03時25分更新

文● ASCII

　アップルは9日（現地時間）、「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表した。

　ディスプレーサイズはiPhone 17 Proが6.3型、iPhone 17 Pro Maxは6.9型と前モデルから変更ナシ。デザイン的には背面のカメラ周りが大きく変わった。

　SoCはA19 Proを搭載。処理能力や省電力機能が大幅に向上し、39時間のビデオ再生を可能としている。 ストレージのラインナップは256GB～で、2TBが新たに加わった。

　カメラはすべて48MPの3眼構成で、望遠は8倍ズームが可能で、ひとつに見えるが48MPと12MPの2眼。インカメラは18MP

　発売は19日。詳細は追って紹介する。

