iPhone 17徹底特集！ 5.6mmと驚異の超薄型iPhone Airに、これは買いなiPhone 17と注目点多数 第5回
アップル、2TBが追加され8倍ズームが可能になった「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表
2025年09月10日 03時25分更新
アップルは9日（現地時間）、「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表した。
ディスプレーサイズはiPhone 17 Proが6.3型、iPhone 17 Pro Maxは6.9型と前モデルから変更ナシ。デザイン的には背面のカメラ周りが大きく変わった。
SoCはA19 Proを搭載。処理能力や省電力機能が大幅に向上し、39時間のビデオ再生を可能としている。 ストレージのラインナップは256GB～で、2TBが新たに加わった。
カメラはすべて48MPの3眼構成で、望遠は8倍ズームが可能で、ひとつに見えるが48MPと12MPの2眼。インカメラは18MP
発売は19日。詳細は追って紹介する。
この連載の記事
-
第7回
Apple日本語のライブ翻訳や心拍数測定も可！ 究極イヤホン「AirPods Pro 3」
-
第4回
iPhoneカメラボタンとアクションボタンは続投！ アップル、「iPhone 17」を発表
-
第3回
iPhoneやっぱり出た！ アップル、激薄5.6mmの「iPhone Air」を発表
-
第2回
iPhoneアップル、新しい「AirPods」と「Apple Watch Series11/SE3/Ultra3」を発表
-
第1回
iPhoneiPhone 17（？）発表は9月10日2時で確定！ 今年は超薄型のAir登場に大期待
- この連載の一覧へ