アップル、2TBが追加され8倍ズームが可能になった「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表

アップルは9日（現地時間）、「iPhone 17 Pro」と「iPhone 17 Pro Max」を発表した。

ディスプレーサイズはiPhone 17 Proが6.3型、iPhone 17 Pro Maxは6.9型と前モデルから変更ナシ。デザイン的には背面のカメラ周りが大きく変わった。

SoCはA19 Proを搭載。処理能力や省電力機能が大幅に向上し、39時間のビデオ再生を可能としている。 ストレージのラインナップは256GB～で、2TBが新たに加わった。

カメラはすべて48MPの3眼構成で、望遠は8倍ズームが可能で、ひとつに見えるが48MPと12MPの2眼。インカメラは18MP

発売は19日。詳細は追って紹介する。