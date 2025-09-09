このページの本文へ

9月10日スタート

牛角「食べ放題」店で北海道フェア！100分制で焼肉・ジンギスカン・ラーメンなど好きなだけ

2025年09月09日 10時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　「牛角食べ放題専門店」では、9月10日～11月30日の期間に「北海道フェア」を開催します。

100分制で焼肉も北海道グルメも食べ放題！

　同店は、牛角が手がける焼肉食べ放題専門店です。黒毛和牛を含めた、店内で一枚一枚カットされた特撰焼肉を食べ放題で提供。

　「北海道フェア」期間中は、「牛角コース」「牛タン黒毛和牛コース」を対象に、ジンギスカンや旭川ラーメン、北海道スイーツなど、北海道の名物を集めた全7品が食べ放題に加わります。

■北海道フェア
内容：100分制の焼肉食べ放題に「北海道フェア」メニューが加わる
対象コース：
　・牛角コース　3828円
　・牛タン黒毛和牛コース　大人5478円

<フェアメニュー>

王道ジンギスカン／塩ジンギスカン

　昔から愛される「成吉思汗」だれで味付けしたジンギスカンは、肉の旨味を引き立てる濃い目のタレで楽しめます。

　また、札幌の老舗ラム専門店「羊々亭」監修の塩ジンギスカンを牛角風にアレンジ。ラム特有の香りを程よく引き出したといいます。

旭川しょうゆラーメン

　旭川ラーメンの老舗「蜂屋」監修の一品。動物系と魚介系のダブルスープに、焦がしラードが香るクセになる味わいとのことです。

濃厚イカゴロ焼き／メープルバターいももち／北海道発ミニフレンチドッグ／あんバタークレープ

　「濃厚イカゴロ焼き」は、イカの身と肝を使った濃厚な味わいで、ご飯が進むだけでなく、お酒のおつまみにも好相性だとしています。

　北海道ならではのスナックやスイーツもラインアップ。メープルバターのいももちや甘じょっぱいミニフレンチドッグ、北海道産あずきを使ったあんバタークレープが、食べやすいサイズで登場します。

お近くに店舗があるかチェック！

　北海道のジンギスカンやラーメン、スイーツまで一度にそろい、グルメ旅行気分も味わえるフェアですね。特にジンギスカンや旭川ラーメンなどのご当地監修メニューは、本格的な味わいが期待できそう！

　「牛角食放題専門店」は牛角より店舗が少ないものの、各地に計30店舗以上出店しています。気になる方は店舗を検索してみてください。

　通常の牛角では今回のフェア実施していないので注意しましょう。

　

※価格は税込み表記です。

