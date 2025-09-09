牛角「食べ放題」店で北海道フェア！100分制で焼肉・ジンギスカン・ラーメンなど好きなだけ

「牛角食べ放題専門店」では、9月10日～11月30日の期間に「北海道フェア」を開催します。

100分制で焼肉も北海道グルメも食べ放題！

同店は、牛角が手がける焼肉食べ放題専門店です。黒毛和牛を含めた、店内で一枚一枚カットされた特撰焼肉を食べ放題で提供。



「北海道フェア」期間中は、「牛角コース」「牛タン黒毛和牛コース」を対象に、ジンギスカンや旭川ラーメン、北海道スイーツなど、北海道の名物を集めた全7品が食べ放題に加わります。



■北海道フェア

内容：100分制の焼肉食べ放題に「北海道フェア」メニューが加わる

対象コース：

・牛角コース 3828円

・牛タン黒毛和牛コース 大人5478円



<フェアメニュー>

昔から愛される「成吉思汗」だれで味付けしたジンギスカンは、肉の旨味を引き立てる濃い目のタレで楽しめます。

また、札幌の老舗ラム専門店「羊々亭」監修の塩ジンギスカンを牛角風にアレンジ。ラム特有の香りを程よく引き出したといいます。

旭川ラーメンの老舗「蜂屋」監修の一品。動物系と魚介系のダブルスープに、焦がしラードが香るクセになる味わいとのことです。

「濃厚イカゴロ焼き」は、イカの身と肝を使った濃厚な味わいで、ご飯が進むだけでなく、お酒のおつまみにも好相性だとしています。

北海道ならではのスナックやスイーツもラインアップ。メープルバターのいももちや甘じょっぱいミニフレンチドッグ、北海道産あずきを使ったあんバタークレープが、食べやすいサイズで登場します。

お近くに店舗があるかチェック！

北海道のジンギスカンやラーメン、スイーツまで一度にそろい、グルメ旅行気分も味わえるフェアですね。特にジンギスカンや旭川ラーメンなどのご当地監修メニューは、本格的な味わいが期待できそう！



「牛角食放題専門店」は牛角より店舗が少ないものの、各地に計30店舗以上出店しています。気になる方は店舗を検索してみてください。



通常の牛角では今回のフェア実施していないので注意しましょう。





※価格は税込み表記です。