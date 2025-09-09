まぐろが120円から！ スシロー「秋の味くらべまつり」

スシローは、一皿で異なる味を食べ比べできるメニューが登場する「秋の味くらべまつり」を9月10日～28日の期間に開催します。

目玉商品の「大切り厳選まぐろ食べ比べ」をはじめ、肉ずしと天然いかの食べ比べメニューが用意されます。

赤身と漬けで二度おいしい「まぐろ」など

一皿で異なる味を食べ比べできるメニューが登場！

▲大切り厳選まぐろ食べ比べ 120円～

40kg以上の大型めばち鮪を使用した赤身を大切りにし、そのままの味と煮切り醤油漬けの2種類を一皿で食べ比べできる商品です。

▲天然いか3貫盛り 120円～

天然いかを生姜、レモン、明太子の3種の味付けで楽しめます。それぞれのトッピングがいかの甘みを引き立てます。

▲肉3貫盛り 200円～

豚塩カルビ、塩だれグリルチキン、豚トロ炙りの3種類を盛り合わせています。甘い脂、ジューシーさ、香ばしさと脂の旨みを一度に味わえます。

▲あったかアップルスイートポテト 240円～

さらに、9月10日からはスイートポテトがリニューアルして登場。なめらかな食感の国産サツマイモに角切りリンゴを加えたメニューです。直前に温めて提供されるので、ほんのりあたたかい状態で味わえます。

秋のすしを“食べ比べ”しよう！

一皿で味の違いを楽しめるのは、回転ずしならではの魅力！ 特にまぐろの食べ比べは、同じ魚でも調理方法で印象が変わるのが分かりやすく、食べ比べの醍醐味を実感できそうです。

※価格は税込み表記です。