山梨県産シャインマスカットたっぷり「タルト」「パフェ」が贅沢！ 秋、始まってます

国内に13店舗を展開するピザ・パスタ専門店「TO THE HERBS」は、山梨県産シャインマスカットを使用した期間限定メニューを9月5日より販売しています。

使用するシャインマスカットは、新谷農園が栽培したもので、上品な甘さと果実の張りが特徴です。

このシャインマスカットを贅沢に使用したタルト、パフェ、カクテルをラインアップします。

▲シャインマスカットのタルト 1カット880円

新谷農園のシャインマスカットを使用した季節限定のタルトです。タルト生地と自家製アーモンド生地に、甘さと張りのある果実を重ね、2種類のオリジナル葡萄ソースと合わせて食べる仕立てです。風味付けにアルコールを少量使用しています。

▲シャインマスカットと葡萄ムースのパフェ 1180円

マスカットソルベとヨーグルトアイス、自家製葡萄ムース、白ワインジュレ、グラノーラを層にしたパフェです。

仕上げに生クリームとホワイトチョコレートを飾り、シャインマスカットをトッピングしています。風味付けのために白ワインを少量使用しています。

▲シャインマスカット スパークリング（アルコール） 780円

シャインマスカットのピューレをスパークリングワインで割った、甘さ控えめのカクテルです。

甘さ弾ける秋スイーツ！

タルトもパフェも果実感をしっかり堪能できそうで、特にカクテルは大人のデザート感覚で楽しめるのが魅力的。旬のフルーツを使ったメニューは、この時期ならではのご褒美になりそうです。

※価格は税込み表記です。