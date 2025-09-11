このページの本文へ

TO THE HERBSの季節メニュー

山梨県産シャインマスカットたっぷり「タルト」「パフェ」が贅沢！ 秋、始まってます

2025年09月11日 10時35分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　国内に13店舗を展開するピザ・パスタ専門店「TO THE HERBS」は、山梨県産シャインマスカットを使用した期間限定メニューを9月5日より販売しています。

　使用するシャインマスカットは、新谷農園が栽培したもので、上品な甘さと果実の張りが特徴です。

　このシャインマスカットを贅沢に使用したタルト、パフェ、カクテルをラインアップします。

▲シャインマスカットのタルト　1カット880円

　新谷農園のシャインマスカットを使用した季節限定のタルトです。タルト生地と自家製アーモンド生地に、甘さと張りのある果実を重ね、2種類のオリジナル葡萄ソースと合わせて食べる仕立てです。風味付けにアルコールを少量使用しています。

▲シャインマスカットと葡萄ムースのパフェ　1180円

　マスカットソルベとヨーグルトアイス、自家製葡萄ムース、白ワインジュレ、グラノーラを層にしたパフェです。

　仕上げに生クリームとホワイトチョコレートを飾り、シャインマスカットをトッピングしています。風味付けのために白ワインを少量使用しています。

▲シャインマスカット　スパークリング（アルコール）　780円

　シャインマスカットのピューレをスパークリングワインで割った、甘さ控えめのカクテルです。

甘さ弾ける秋スイーツ！

　タルトもパフェも果実感をしっかり堪能できそうで、特にカクテルは大人のデザート感覚で楽しめるのが魅力的。旬のフルーツを使ったメニューは、この時期ならではのご褒美になりそうです。

※価格は税込み表記です。

