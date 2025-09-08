「ミスジと黒舞茸の秋ステーキ」がおいしそう！専用ライス付きで食欲を満たす

ペッパーランチは「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキセット」（1580円〜）を、9月17日より期間限定で販売する。

専用ライス付き！「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキセット」

熱々の鉄皿で肉料理を提供する「ペッパーランチ」で、秋の季節限定メニューを発売。

▲「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキセット（ミスジ専用ライス付き）」

100g：1580円、120g：1730円、150g：1970円



「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキセット」の主役は、1頭から2～3キロしかとれない希少部位のミスジ。その中でも赤身とサシのバランスが整った部位を採用し、赤身肉のさっぱり感と脂身の柔らかさを楽しめるした“プレミアムステーキ”という。ペッパーランチオリジナルの甘口×辛口をブレンドした特製ソースとも相性抜群なんだとか。



季節の付け合わせには「太平きのこ研究所」の茸士（きのこし）が厳選した黒舞茸を採用している。黒舞茸は濃厚な旨味とコリコリとした肉厚な弾力が特徴の舞茸。



さらに、セットの「ミスジ専用ライス」にはきんぴらを使用し、甘辛い味付けと根菜のシャキシャキとした食感が楽しめる仕立て。

なお、「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキ」には単品も用意されるほか、黒舞茸を主役にした「茸士（きのこし）厳選 黒舞茸ステーキ」も用意。オリーブオイルで焼き上げた黒舞茸は見た目のインパクトもさることながら、ボリュームも満点だという。



▲「やわらかミスジと黒舞茸の秋ステーキ」

100g：1290円、120g：1440円、150g：1680円

▲「茸士厳選 黒舞茸ステーキ」（650円）

秋をいただきます！

食べごたえのある肉厚ステーキと濃厚黒舞茸、食べる手が止まらなくなりそうな“ミスジ専用ライス”と一緒なら食欲の秋が存分に楽しめそう〜！

目で見て、味わってお腹いっぱい秋を感じたい！

（※文中の価格はすべて税込）