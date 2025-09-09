かつやに4種揚げ物の「海鮮フライ定食」！牡蠣・えびなど豪華“全部のせ”

とんかつ専門店の「かつや」は、9月12日から期間限定で、4種の揚げ物を一度に味わえる「秋の海鮮フライ定食」「秋の海鮮フライ丼」を発売します。

秋の海鮮フライ定食」が今年も！

かつやの秋の風物詩として好評という「秋の海鮮フライ定食」が、新たな装いで今年も登場です。

▲秋の海鮮フライ定食 1089円

「秋の海鮮フライ定食」は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、鶏のから揚げを盛り合わせた内容で、ご飯・とん汁（小）がつきます。



4種類の揚げ物を一度に味わえる内容で、食欲の秋にふさわしいボリュームとといいます。

▲秋の海鮮フライ丼 979円

丼派の人に向けて「秋の海鮮フライ丼」も用意されています。揚げ物を豪快にご飯にのせ、牡蠣醤油を使った甘辛い特製タレをかけています。

▲牡蠣フライ（単品） 385円

持ち帰り用に、秋の海鮮フライ弁当、秋の海鮮フライ丼弁当、牡蠣フライ単品も販売されます。

▲秋の海鮮フライ弁当 1069円

▲秋の海鮮フライ丼弁当 961円

▲牡蠣フライ単品 378円

魅力のフライを全部のせ!?

かつやの秋の定番メニューともいえる海鮮フライが、今年も食欲をそそるラインアップで登場。



牡蠣フライ、海老フライ、さばフライ、鶏のからあげと、人気のフライを“全部のせ”したような内容で、揚げ物好きにはたまりません。丼メニューと定食メニューの両方を用意してくれているのもうれしいですね。

※価格は税込み表記です。