松屋「牛めし」実質100円お得！ 期間中何度も使える「クーポン祭り」

牛めしの「松屋」は、9月9日11時から9月22日23時59分まで「秋のクーポン祭り」を開催中です。

期間中は松屋公式アプリから対象の「牛めし」を注文すると30円引きとなり、さらに松屋ポイント70ポイントが付与され、実質100円相当お得になるとしています。



対象となるのは、牛めし、チーズ牛めし、鬼おろしポン酢牛めし、ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし、マヨキムチ牛めし、ねぎマヨ辣牛めし、キムチ牛めしの7種類です。一部牛めし関連メニューは対象外です。



<キャンペーン対象外「牛めし関連」メニュー>

・新店OPEN記念キャンペーンセール商品

・おこさま牛めしわくわくセット

・松弁デリバリーの牛めし関連商品

※期間中は「牛めしまとめ買い」やアプリ限定「牛めしアラカルト」は休止される。



なお、アプリクーポンはキャンペーン期間中であれば何度でも利用可能です。全国の松屋で利用できますが、一部店舗とPA店舗は対象外です。



注意点としては、松屋ポイント付与のタイミングにはラグがあり、商品受け取りから3日以内に反映される仕様ですす。

アプリクーポンで実質100円お得

期間中、毎回割引にもなっちゃう！

日常の食事でよく松屋を利用する人にとっては、何度でもクーポンを使えるのは魅力的！ キャンペーン期間は9月22日23時59分までなので、ぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。