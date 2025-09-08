このページの本文へ

松屋「牛めし」実質100円お得！ 期間中何度も使える「クーポン祭り」

2025年09月08日 17時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　牛めしの「松屋」は、9月9日11時から9月22日23時59分まで「秋のクーポン祭り」を開催中です。

　期間中は松屋公式アプリから対象の「牛めし」を注文すると30円引きとなり、さらに松屋ポイント70ポイントが付与され、実質100円相当お得になるとしています。

　対象となるのは、牛めし、チーズ牛めし、鬼おろしポン酢牛めし、ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし、マヨキムチ牛めし、ねぎマヨ辣牛めし、キムチ牛めしの7種類です。一部牛めし関連メニューは対象外です。

<キャンペーン対象外「牛めし関連」メニュー>
・新店OPEN記念キャンペーンセール商品
・おこさま牛めしわくわくセット
・松弁デリバリーの牛めし関連商品
※期間中は「牛めしまとめ買い」やアプリ限定「牛めしアラカルト」は休止される。

　なお、アプリクーポンはキャンペーン期間中であれば何度でも利用可能です。全国の松屋で利用できますが、一部店舗とPA店舗は対象外です。

　注意点としては、松屋ポイント付与のタイミングにはラグがあり、商品受け取りから3日以内に反映される仕様ですす。

アプリクーポンで実質100円お得
期間中、毎回割引にもなっちゃう！

　日常の食事でよく松屋を利用する人にとっては、何度でもクーポンを使えるのは魅力的！　キャンペーン期間は9月22日23時59分までなので、ぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

