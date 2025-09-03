ハーゲンダッツ“悪魔”シリーズ新作は「天使」！超濃厚なチョコで天国へ

ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップより「悪魔のささやき『チョコレート』」「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」（各351円）を9月30日より期間限定にて全国で発売する。

「天使」と「悪魔」で味わう超濃厚なチョコレート

「悪魔のささやき」は、「手に取らずにはいられない」、「一度食べたら虜になって抜け出せない」といった気持ちになるほどの濃厚な味わいをコンセプトに、2022年に発売したハーゲンダッツのシリーズ商品。

今回、リニューアルしてさらにやみつき感を高めた奥行きのあるチョコレート風味の「悪魔のささやき」に加え、ホワイトチョコレートの濃厚な味わいが堪能できる「天使のおさそい」を新たに発売する。

どちらも“圧倒的な濃厚感”という共通点を持ちながらも、対照的な見た目、味わい、食感が楽しめるという。



■ハーゲンダッツ ミニカップ 悪魔のささやき「チョコレート」

ソルティーチョコレートソースを混ぜ込んだチョコレートアイスクリームの上に、とろーりとしたバターココアソースにまみれた、ねっちり食感のチョコレートクッキーをのせている。

今回、天面のミルクココアソースをバターココアソースに変更することで、より一層コクと甘みが加わり、前回以上の濃厚感を実現。一口目からやみつきになる、奥行きのあるチョコレートの風味が広がり、“チョコレート好きの心を満たす味わい”に仕上がっているという。



■ハーゲンダッツ ミニカップ 天使のおさそい「ホワイトチョコレート」

ホワイトチョコソースを混ぜ込んだホワイトチョコアイスクリームの上に、ミルクコーティングを重ね、さらに、ほのかな塩味とサクサク食感がアクセントのホワイトフィアンティーヌをのせている。

ホワイトチョコソースには爽やかな香りが特長の洋酒を加えることで、奥行きのある味わいに仕上げている。コク深く濃厚でありながら軽やかな食感が楽しめる、“ホワイトチョコレート好きにはたまらない一品”としている。

絶対的な濃厚な味わい。2つとも食べたい！

悪魔と天使、チョコレートとホワイトチョコレートの魅力を食べ比べて楽しみたい新商品。どちらも濃厚なおいしさを心ゆくまで味わえそう♡

いつもよりも高級感のあるパッケージも素敵。かなり贅沢な気分に浸れそう……！

（※文中の価格はすべて税込）