Nianticは9月4日、ゲームアプリ「Monster Hunter Now」（モンスターハンターNow）において、シーズン7「集い築け！空飛ぶ探索拠点！」大型アップデートの告知を出した。アップデート日は2025年9月18日9時（日本時間）から。

今回は新モンスターとして「エスピナス」「ガランゴルム」「ルナガロン」が追加。さらに「イビルジョー（次元変異）」も登場する。

また、ベータテストを実施していた探索拠点の正式リリースや、クエスト対象のモンスターがフィールドに出現しやすくなる機能の実装などを予定している。

新要素「探索拠点」は、ハンター同士が協力して成長させる地域のランドマーク。ベータテストで要望の多かったプライバシーの観点に配慮した変更が入ったほか、探索報告をしやすくなる改善も実施しているという。

ついに2周年を迎える「モンスターハンターNow」。今後も「外に出て遊ぶ」「仲間と交流して遊ぶ」というリアルワールドの狩猟体験をさらに魅力的にするべく、開発へ取り組んでいくとしている。2026年には「フロンティアZ」や「ダブルクロス」「ワイルズ」からもモンスターが登場予定とのこと。続報に期待しよう。

・シーズン7「集い築け！空飛ぶ探索拠点！」詳細ページ

https://monsterhunternow.com/news/season7announce

【ゲーム情報】

タイトル：Monster Hunter Now

ジャンル：リアルワールドハンティングアクション

配信：Niantic

協力：カプコン

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年9月14日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

© 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music © CAPCOM CO., LTD.