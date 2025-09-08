【丸の内ワーカーに朗報】昼休みの5分でビジネス印象を劇的に変える”盛れる”プロフィール写真の無料撮影実施

ビジネスチャットやSNSなどのアイコン、どうしていますか？ プライベート感が満載過ぎる写真を使うのは違う気がするし、だからといって証明写真みたいにカッチリしたものも違う気がする…。今、「初対面がオンライン会議」というシーンも多いので、なおさらどんな写真を使えばいいのか迷います。

そんな私のような人にぴったりのイベント「Ki-Re-iで、印象を変える1枚を。プロフィール写真撮影体験 in 丸の内」が開催。証明写真機「Ki-Re-i」を使ってWeb会議やビジネスチャットなどのアイコンに適したプロフィール写真が無料で撮影できますよ。

証明写真機は証明写真を撮るだけじゃない！

9月19日（金）と20日（土）に、オアゾ1階 ○○広場(おおひろば)で「Ki-Re-iで、印象を変える1枚を。プロフィール写真撮影体験 in 丸の内」を開催します。

証明写真機「Ki-Re-i」では証明写真だけでなく、Web会議やSNS、マッチングアプリなどのアイコンに適したプロフィール写真が撮影できます。

プロフィール写真は、多様な背景や笑顔専門家が監修した音声ガイダンスに合わせて撮影。スタジオに匹敵するライティングや、肌色の補正技術でナチュラルかつ“自分らしい”好印象な仕上がりに調整できます。

Ki-Re-iで、印象を変える1枚を。プロフィール写真撮影体験 in 丸の内

日時：2025年9月19日（金）11:00～20:00、9月20日(土)10:00～18:00

場所：丸の内オアゾ１階 ○○広場(おおひろば)

参加条件：

・各日先着300名／参加無料

・体験に必要な「Ki-Re-i Photo」アプリをダウンロードいただきます。

・体験後に簡単なアンケートにご協力をお願いします。