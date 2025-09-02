「丸亀製麺」新作冷うどん2種！ラー油香る豚つけ汁＆柑橘ねばとろ

丸亀製麺は9月9日から、全国の店舗で冷たいうどん2種を期間限定で発売します。

9月に入っても暑さが続き、「まだ夏」と感じる人も多いこの時期に向けて、“旨辛”と“さっぱり”の2つの新商品が登場します。

旨辛・さっぱりの2種の冷たいうどんが登場！

▲旨辛 豚つけ汁うどん 990円

温泉玉子つきで、甘辛いつけ汁にラー油を効かせた一品。具材は、豚しゃぶとごま油が香るシャキシャキの小松菜ナムルがのっています。豚しゃぶは、店内で湯通ししたあと、特性だしに漬け込んでいます。

好きなタイミングで温泉玉子を割って、甘めのつけ汁にラー油や天かすと絡めて食べると、よりクセになる味わいに味変も可能です。

麺の量は1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉が同一価格で選べます。

▲柑橘香る ねばとろ鶏ぶっかけうどん 並890円、大1070円、得1250円

冷たいうどんにしっとりとした茹で鶏をのせ、刻みオクラ入りのとろろと柑橘の酸味を合わせた爽やかなぶっかけうどんです。

店仕込みのねぎ塩だれがシャキシャキとした食感を加え、レモンと甘酢が効いただしが全体をまとめます。

9月でもまだ暑い昨今の気候に対応

丸亀製麺が実施したインターネット意識調査によると、7割の人が「9月はほとんど夏」だと感じているそう。9月でも真夏日が続く近年の気候に合わせて、今回丸亀製麺はあえて冷たいうどんを提案しました。

「旨辛 豚つけ汁うどん」は、1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉が同一価格とコスパも優秀。ボリュームを求める人も、さっぱり食べたい人も楽しめるラインアップで、仕事帰りやランチに立ち寄りたくなりますね。

※価格は税込み表記です。