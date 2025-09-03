「秋鮭と海老の天丼」「秋鮭とさんまの天丼」が季節限定で！贅沢な秋の味

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、9月4日から「北海道産秋鮭フェア」を開催。厚切りの北海道産秋鮭を使った天丼や定食を期間限定で販売します。

販売期間は10月15日まで。公式アプリでは30円引きクーポンを配信し、店内や持ち帰りで対象商品を購入した人を対象に、次回使える100円値引き券をプレゼントします。

「秋鮭と海老の天丼」など秋の味覚を堪能！

▲秋鮭と海老の天丼 990円

北海道産秋鮭に、さつまいもと三つ葉のかき揚げや舞茸、海老、なす、オクラを合わせた一品です。特製の天丼タレで味わう、秋の彩り豊かな天丼です。

▲秋鮭とさんまの贅沢天丼 1290円

秋鮭とさんまを主役に、海老2本やさつまいも、舞茸などを盛り合わせたボリュームのある天丼です。すだちを絞ることでさっぱりと食べられます。

▲秋鮭と海老の天ぷら定食 1290円

丼メニューのほか、揚げたての天ぷらを大根おろし入りの天つゆや卓上の塩で味わう定食も用意されます。ほうれん草のお浸しや店仕込みの貝汁が付き。ご飯はおかわり無料です。

▲秋鮭とさんまの贅沢天ぷら定食 1590円

・海老天すだちおろしそば／うどん 890円

定食はおかわり無料でうれしい

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は関西を中心に展開する天丼、天ぷら専門チェーン。



今回のフェアメニューは厚切りの秋鮭にさんまや舞茸など、季節の味覚を贅沢に盛り込んだ内容は秋ならではの魅力です。定食ではご飯のおかわりが無料で、しっかり食べたいときにも満足できそう！

※価格は税込み表記です。