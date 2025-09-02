このページの本文へ

9月4日発売

ほっかほっか亭「きのこ弁当」「きのこ御膳」を秋限定で！きのこが主役

2025年09月02日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ほっかほっか亭は9月4日から秋の新メニュー「きのこごはん」シリーズを発売します。今年は「きのこ弁当」と「きのこ御膳」の2種類が登場します。

　舞茸やしめじを甘辛く煮込み、かつお節、いわし、さば節の一番だしでやさしい味わいに仕上げた「きのこごはん」を主役にした弁当です。

▲きのこ弁当　690円

　れんこん・舞茸・かぼちゃの天ぷら、鶏肉と根菜の甘辛煮、たまごやきが入っており、手軽に秋の味覚を味わえる内容です。

▲きのこ御膳　940円

　えび・ごぼう・舞茸・かぼちゃ・ちくわ磯辺の天ぷらを、かつお節だしの天つゆで味わえる贅沢な御膳です。鶏肉と根菜の甘辛煮や手づくりピクルス、たまごやきも入って彩り豊かで、秋の行楽にも合う一品です。

　販売エリアは秋田、宮城、山梨、関東、東海・北陸、大阪、兵庫（淡路島を除く）、奈良、和歌山、京都、滋賀、中国・山陰、九州です。

　また、公式アプリ「ほっかアプリ」では9月4日から15日まで「きのこ御膳」を購入すると、伊右衛門シリーズ1本がもらえるクーポンを配信します。

　対象はサントリー伊右衛門、伊右衛門ほうじ茶、伊右衛門玄米茶のいずれかで、店頭注文またはモバイルオーダー時に利用できます。

天ぷらも煮物も入って季節感たっぷり

　舞茸やしめじの風味が生きたごはんに、天ぷらや煮物を合わせた内容は季節感たっぷり！　手軽なお弁当と、贅沢な御膳を気分に合わせて選べるのが嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧