ほっかほっか亭「きのこ弁当」「きのこ御膳」を秋限定で！きのこが主役

ほっかほっか亭は9月4日から秋の新メニュー「きのこごはん」シリーズを発売します。今年は「きのこ弁当」と「きのこ御膳」の2種類が登場します。

舞茸やしめじを甘辛く煮込み、かつお節、いわし、さば節の一番だしでやさしい味わいに仕上げた「きのこごはん」を主役にした弁当です。

▲きのこ弁当 690円

れんこん・舞茸・かぼちゃの天ぷら、鶏肉と根菜の甘辛煮、たまごやきが入っており、手軽に秋の味覚を味わえる内容です。

▲きのこ御膳 940円

えび・ごぼう・舞茸・かぼちゃ・ちくわ磯辺の天ぷらを、かつお節だしの天つゆで味わえる贅沢な御膳です。鶏肉と根菜の甘辛煮や手づくりピクルス、たまごやきも入って彩り豊かで、秋の行楽にも合う一品です。

販売エリアは秋田、宮城、山梨、関東、東海・北陸、大阪、兵庫（淡路島を除く）、奈良、和歌山、京都、滋賀、中国・山陰、九州です。

また、公式アプリ「ほっかアプリ」では9月4日から15日まで「きのこ御膳」を購入すると、伊右衛門シリーズ1本がもらえるクーポンを配信します。

対象はサントリー伊右衛門、伊右衛門ほうじ茶、伊右衛門玄米茶のいずれかで、店頭注文またはモバイルオーダー時に利用できます。

天ぷらも煮物も入って季節感たっぷり

舞茸やしめじの風味が生きたごはんに、天ぷらや煮物を合わせた内容は季節感たっぷり！ 手軽なお弁当と、贅沢な御膳を気分に合わせて選べるのが嬉しいですね。

※価格は税込み表記です。