スガキヤ、230円引きセットなど販売！6日間限定「秋のスーちゃん祭り」開催

愛知県を中心に展開しているラーメンチェーン「スガキヤ」は、9月18日～23日の6日間にわたり「秋のスーちゃん祭2025」を開催し、アプリ会員限定でセットを割引するなど特典を用意します。



実施は一部店舗をのぞく。

アプリ会員限定で特典がたくさん！

「秋のスーちゃん祭2025」

■■秋のスーちゃん祭 企画1■■

「濃い味スガキヤラーメン」の限定セットが登場。

秋の人気No.1商品である「濃い味スガキヤラーメン」とミニ五目ごはんを組み合わせた「秋のスーちゃん祭 Aセット」が、アプリ会員限定で230円引きの特別価格で提供されます。

濃い味スガキヤ肉入ラーメンにミニ五目ごはんが付いた「秋のスーちゃん祭 Bセット」も同じく230円引きで販売されます。



・秋のスーちゃん祭 Aセット 通常820円→590円

・秋のスーちゃん祭 Bセット 通常920円→690円

対象はスガキヤ一部店舗で、いずれも大盛やトッピングは追加料金で利用できます。





■■秋のスーちゃん祭 企画2■■

「五目ごはんの素」を先着プレゼント。

また、「秋のスーちゃん祭2025」期間中に来店した人には「五目ごはんの素」を先着でプレゼントする企画も実施されます。



■■秋のスーちゃん祭企画3■■

「秋の福袋」を販売

アプリ会員限定で「着の福袋」（3990円）が数量限定で販売されます。メラミン素材のスーちゃんラーメン丼やラーメンフォーク、麺大盛無料クーポン1100円分が入った内容で、店頭またはオンラインで予約受付できます。

スガキヤファン注目のお得な内容！

スガキヤは、9月10日から公式アプリをリニューアル。スタンプカード機能の導入や初回特典の麺類100円引クーポン配布など、お得に利用できる仕組みが強化されています。



今回の「秋のスーちゃん祭2025」はアプリ会員限定のキャンペーなので、利用の際はあらかじめダウンロードしておくといいかもしれません。

会員限定にはなりますが、五目ごはんとラーメンの大満足のセットが、普段より230円もお得に楽しめる点がうれしいですね。



なお、スガキヤ一部店舗（愛知学院大学店、名城大学店、龍谷大学店、東山動植物園店）、スーちゃんのSweet Cafe、寿がきや各店はキャンペーンの対象外なので気を付けておきましょう。

※価格は税込み表記です。