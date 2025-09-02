「中とろ」「のどぐろ」110円!? かっぱ寿司で祭りだ

かっぱ寿司は、9月4日～24日の期間に「かっぱの中とろ＆のどぐろ110円祭り」を全店で開催します。

「みなみ鮪中とろ」「のどぐろ塩炙り」が一貫110円！

▲みなみ鮪中とろ 一貫110円

脂ののった濃厚な旨みが味わえる「みなみ鮪中とろ」と、皮目が香ばしい「のどぐろ塩炙り」を、それぞれ一貫110円で販売します。

▲のどぐろ塩炙り 一貫110円

「秋の彩り三種盛り」など旬の旨ネタも登場！

▲秋の彩り三種盛り 三貫290円

また、とろサーモンいくらのせ、ねぎとろにぎりとびこのせ、なすの揚げびたしとろろのせを盛り合わせた「秋の彩り三種盛り」が登場。

さらに、中とろと本ずわい蟹を海苔で包んだ「みなみ鮪中とろぶつ＆蟹包み」や、ふわふわ食感の「活〆ふわとろ煮穴子」など、秋の味覚を取り入れた彩り豊かな限定商品も登場します。

▲みなみ鮪中とろ塩炙り 一貫150円

▲みなみ鮪中とろぶつ＆蟹包み 一貫230円～

▲かにカマ天にぎり 一貫110円～

▲活〆ふわとろ煮穴子 一貫190円～

▲活〆ふわとろ煮穴子炙り 一貫230円～

▲みなみ鮪中とろぶつ包み 一貫160円～

旬のネタをおトクに味わう！

定番の人気ネタから秋らしい一皿まで幅広くそろっており、寿司好きには見逃せない内容です。特に中とろやのどぐろを110円で食べられるのはかなりおトク！ 期間中に何度か足を運びたくなります。

※価格は税込み表記です。