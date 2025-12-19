このページの本文へ

デルが本社内にビジネス向けデモ施設「Tech Rally Residency Tokyo」を開設

2025年12月19日 06時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　デル・テクノロジーズは、大手町本社に施設「Tech Rally Residency Tokyo」を開設し公開した。

　ビジネス向けクライアント・ソリューション関連の最新製品ラインナップを顧客やパートナー企業向けに展示・デモをおこなう場所となる。

大手町のデル本社ロビーはなかなかSF的です

クライアントソリューションズ本部長の猪瀬小里江氏（左）、アジアパシフィック・日本・中国担当バイスプレジデントのジャシンタ・クワァー氏（中央）、パートナー事業統括本部長の日下幸徳氏（右）によりテープカット

　「Tech Rally Residency」は、デルがインテル社から協賛を得て全世界で展開を進めている製品マーケティング・プログラムの一つとして、ロンドンを皮切りにミラノなどに開設し、今回東京にも開設したものだ。

　2024年9月25日に大手町本社に開所したAIソリューションの実践や検証ができる施設「Solution Center AI Innovation Lab」を補完し、顧客が実現しようとする目的を達成するために効果的なIT投資ができるよう支援する。

　「Tech Rally Residency Tokyo」では、常に最新のビジネス向けクライアント製品ラインナップが幅広く展示され、来訪者はペルソナを想定しながら製品を体感することができる。さらに、必要に応じてスペシャリストを交えたエグゼクティブブリーフィングを実施することで、製品についてより理解を深めることが可能だ。

バッグやディスプレーやヘッドフォンも展示

ビジネス向けノートPCがズラリと並ぶ

Snapdragon搭載機コーナーも

　併設されたデモスペースでは、デスクサイドAI開発向けに特化して設計された「Dell Pro Max with GB10」をはじめ、Dell Pro Maxシリーズ等を活用したデモを見ることもできる。

「Dell Pro Max with GB10」やワークステーションのデモコーナーもある

