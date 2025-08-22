「復興への熱い思いが伝わってくる」石川県の魅力と能登復興への取り組みを伝えるイベント「石川県の日」開催！能登地方の祭りを万博で楽しむ

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月28日（木）は、8月27日に開幕した「石川の日」が話題を呼んでいる。 ※サムネイル画像は飯田町で開催された飯田町燈籠山祭りの様子（写真：Guritogura1 CC BY-SA 3.0）

8月27日から、2024年元旦の能登半島地震と同年9月の豪雨災害からの復興の取り組みを知ってもらうイベント「石川の日」が開催される。EXPOメッセ「WASSE」では石川県の地酒飲み比べや金沢の和菓子作り体験、能登のジェラート販売や石川県の若手料理人による万博限定メニューの提供など、石川県の食に触れるイベントを開催している。

また、EXPOアリーナ「Matsuri」では地震や豪雨により去年の開催が中止となった「飯田燈籠山祭り」や「あばれ祭」「加賀鳶梯子登り」「美川おかえり祭り」「お熊甲祭」「能登の獅子舞」などの能登地方の祭りが披露された。

これに対し、X上では「県民として心揺さぶられます」「能登復興への熱い思いが伝わってきて、感無量です」「マルガージェラートはガチで美味しい」「力強い魂のこもった素晴らしい祭りに感動した」などのコメントが寄せられている。