ポケモンは8月26日、アプリゲーム「ポケモンマスターズ EX」にて、6周年の特別映像を公開。レッド・カイ・ユウリが登場し、テラスタルするポケモンを披露している。

これは6周年を記念した超強力な3組のテラスタルバディーズ。8月28日から「レッド＆リザードン」が、8月30日から「カイ＆バクフーン」が、9月1日から「ユウリ＆エースバーン」が、それぞれバディーズサーチに登場する。終了はいずれも10月7日まで。

6周年記念イベント「テラスタル記念祭典！」では、イベント内のプロローグ「選ばれた代表メンバー」をクリアすると「アオイ＆ニャオハ」「ハルト＆ホゲータ」「ネモ＆クワッス」をレベル140の状態で仲間にできるとのこと。

さらに、マスターフェス確定チケット専用バディーズサーチも開催。「リーリエ＆ルナアーラ」「N＆レシラム」「ダイゴ＆レックウザ」の中から抽選で1組を仲間にするチャンスだ。

今回の映像を見たユーザーからは「レッドがしゃべったぁぁぁ!?」「しゃべっ、え、え!?」「大事件ですよ、これは」「“…ん！”の男がついに」「レッドがしゃべって頭になんも入ってこんかった」と、寡黙なキャラクターである“レッドがしゃべった”ことに対する反応が続出。

動画内では「リザードン！」「言葉は不要！」とセリフがあるほか、タイトルコールでも流暢にしゃべっている。担当声優は蒼井翔太さんだ。

そのほかの反応としては「推しが3人同時に来るなんて！」「ユウリちゃんかわえぇー！」「カイちゃんが主人公達に混ざってる、嬉しい」「スグリで天井なんよ、ダイヤおくれぇぇ」と喜びの声とともに財布を心配する声も寄せられていた。

また、3人の詳しい性能などを紹介する動画も本日公開。「どれも強つよ…」「タイプめっちゃいい」「ビジュアルと人気の高いキャラが選ばれたな」「テラレイドバトルのBGMアレンジ、煌びやかで好き」などの反応があった。

「ポケマスEX」6周年イベントは8月28日から。特別なバディーズサーチが来たため、すでに遊んでいる人はもちろん、復帰勢や新規勢も盛り上がりそうだ。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Masters EX（ポケモンマスターズ EX）

ジャンル：ポケモントレーナー大集結

配信：DeNA／ポケモン

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2019年8月28日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©2019 DeNA Co., Ltd. ©2019 Pokémon.

©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.