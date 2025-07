ポケモンは7月22日、アプリゲーム「ポケモンマスターズ EX」にて、「ゼイユ&ヤバソチャ」が7月29日15時~9月6日14時59分までバディーズサーチに登場すると告知した。

これは情報番組「Pokémon Presents 2025.7.22」にて発表されたもの。ヤバソチャは、ポケマスEX初のバトル中にテラスタルするポケモンだという。

PVでは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の追加DLC「ゼロの秘法」に登場するキャラクター・ゼイユが「とどめはアタシ!新しい力でわからせてあげる」とボイス付きで発言。元の作中で声は付いてなかったので、視聴者からは驚きの声があがった。

担当声優は長谷川育美さんと判明。代表作はアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」の喜多郁代、「ウマ娘」のミホノブルボン、「月姫」のアルクェイド・ブリュンスタッドなど。

この発表にユーザーからは「声の解釈一致!」「プレイしてた時の脳内ボイスに近かった」「これはツンデレねーちゃん」など、好評の様子。「スグリを……スグリをどうか」「周年で弟が来たら全ブッパだな」「姉弟の絡みが見たい」と、弟のスグリの登場を待ち望む声も。

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Masters EX(ポケモンマスターズ EX)

ジャンル:ポケモントレーナー大集結

配信:DeNA/ポケモン

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2019年8月28日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©2019 DeNA Co., Ltd. ©2019 Pokémon.

©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.