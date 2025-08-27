セガは8月27日より、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で最大67％オフで購入できる「セガ 8月スペシャルセール」を開催中。セール期間は、PlayStation Storeが2025年9月10日まで、ニンテンドーeショップは9月9日までだ。

今回のセールでは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる、シリーズ最高のドラマを描いた大作RPG『龍が如く８』アルティメット・エディションが60％オフ、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』は35％オフで登場。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディションが55％オフ、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』デジタルデラックスエディションが40％オフでラインアップしている。

また、「初音ミク 18th Anniversary Sale」も同時開催中だ。ほかにも多数の人気タイトルがラインアップしているので、詳しくはダウンロード版セール特設サイトを確認してほしい。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

セールタイトルピックアップ

■PS5／PS4『龍が如く８』アルティメット・エディション

セール価格：5104円（60％オフ！）

©SEGA

■PS5／PS4『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』

セール価格：4282円（35％オフ！）

©SEGA

■PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』デジタルデラックスエディション

セール価格：5584円（55％オフ！）

©ATLUS. ©SEGA.

■PS5／PS4『真・女神転生V Vengeance』デジタルデラックスエディション

セール価格：6996円（40％オフ！）

©ATLUS. ©SEGA.

■Nintendo Switch『初音ミク Project DIVA MEGA39's』

セール価格：2013円（39％オフ！）

© SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net