Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第103回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

“ミャクミャクの友達”チェコ館のキャラクター、レネが切手に！あまりの人気ぶりにパビリオンにはファンアートが続々集結

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月27日（水）は、チェコパビリオンの公式キャラクター、レネがチェコで切手の図案に採用されたニュースが話題を呼んでいる。

　チェコ郵政は、チェコ・パビリオンの公式キャラクター「レネ」をモチーフにした大阪・関西万博2025の記念切手を発行した。

　レネはチェコの工芸家、レネー・ロウビーチェクによるガラス彫刻をベースにデザインされたキャラクター。「キモかわいい」をコンセプトにしており、体の緑色はチェコで発明されたウランガラスが由来となっている。

　なお、体に複数の目がついているビジュアルがどことなくミャクミャクに似ているが、チェコ政府代表オンドジェイ・ソシュカ氏によると、設定の段階で「ミャクミャクの友だちにふさわしいキャラクターとしてデザインされた」そうだ。

　X上には多くのレネのファンアートが投稿されているほか、チェコパビリオンには来場者から贈られたファンアートやハンドメイドのレネの数々を展示するスペースも設置されている。

　これに対し、X上では「レネくんがチェコの切手史に残ったぁぁぁああ」「日本でも購入できますか？」などのコメントが寄せられている。

