「55年ぶりの大同窓会」オランダパビリオンが1970年万博のアテンダントとの再会イベントを企画・ご本人と関係者に連絡を呼びかける

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月25日（月）は、オランダパビリオンが発信した、1970年万博のオランダパビリオンでアテンダントを務めた人達の同窓会開催のお知らせが話題を呼んでいる。

　8月25日に、大阪・関西万博オランダパビリオンの公式アカウントがXを更新。9月13日にオランダパビリオンで、1970年万博開催時の活動を記念するイベントを開催することを告知した。

　また、その一環として、1970年にオランダパビリオンのアテンダントだった方との再会の機会を設けたいと考えており、ご本人もしくは関係者に対して連絡してほしいと呼び掛けている。

　これに対し、X上では「たくさんの当時のアテンダントさんたちに届きますように」「素敵な企画」「55年前と同じ都市で開催したことの意義みたいなものを初めて感じた」「もう高齢者の方々だし、お元気で集まれると良いね」などのコメントが寄せられている。

　さらに「私の祖母がアテンダントしてました！写真にも写ってる！」など早くもアテンダントのご家族からリプライが寄せられている。また、「母がオランダ館レストランでウェイトレスをしておりました。今回のイベントの対象外とは思いますが、母のオランダ館への感謝の気持ちをお伝えしたくリプさせていただきました」など1970年万博のオランダパビリオン関連施設で働いていた方のご家族からもコメントが寄せられている。

