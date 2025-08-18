Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第102回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「55年ぶりの大同窓会」オランダパビリオンが1970年万博のアテンダントとの再会イベントを企画・ご本人と関係者に連絡を呼びかける
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月25日（月）は、オランダパビリオンが発信した、1970年万博のオランダパビリオンでアテンダントを務めた人達の同窓会開催のお知らせが話題を呼んでいる。
8月25日に、大阪・関西万博オランダパビリオンの公式アカウントがXを更新。9月13日にオランダパビリオンで、1970年万博開催時の活動を記念するイベントを開催することを告知した。
また、その一環として、1970年にオランダパビリオンのアテンダントだった方との再会の機会を設けたいと考えており、ご本人もしくは関係者に対して連絡してほしいと呼び掛けている。
1970年大阪万博でオランダ館のアテンダントとして活躍された日本人の皆さまへ— Netherlands Pavilion at Expo 2025 Osaka Kansai (@NLexpo2025) August 25, 2025
私たちは、9月13日にオランダパビリオンで、1970年当時の活動を記念するイベントを開催します。
当時のオランダ館アテンダントの方々と再会の機会をつくりたいと考えています。… pic.twitter.com/tQiMjAB68M
これに対し、X上では「たくさんの当時のアテンダントさんたちに届きますように」「素敵な企画」「55年前と同じ都市で開催したことの意義みたいなものを初めて感じた」「もう高齢者の方々だし、お元気で集まれると良いね」などのコメントが寄せられている。
さらに「私の祖母がアテンダントしてました！写真にも写ってる！」など早くもアテンダントのご家族からリプライが寄せられている。また、「母がオランダ館レストランでウェイトレスをしておりました。今回のイベントの対象外とは思いますが、母のオランダ館への感謝の気持ちをお伝えしたくリプさせていただきました」など1970年万博のオランダパビリオン関連施設で働いていた方のご家族からもコメントが寄せられている。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
この連載の記事
- 第101回
地方活性「サザエさん一家万博へ行く」「佳子様万博会場をご訪問」「中止になった花火を万博で」週末は大阪・関西万博の話題が盛りだくさん！
- 第100回
地方活性万博でリピーター続出の「ハンガリー・パビリオン」はリアル音楽体験でカルパチアの森に飛んでいける唯一無二の空間
- 第99回
地方活性「オールナイト万博」でチェコとポルトガルが"神パビリオン"と大絶賛！ インドネシアパビリオンは「ヨヤクナシガールズ」「JKT48」効果で大人気
- 第98回
地方活性万博でバズっているあの話題、あなたはいくつ知ってる？「人間洗濯機体験」「ヨヤクナシガールズ」「サバンナ八木×ブラジル館コラボ」
- 第97回
地方活性「閉幕が近づくにつれて、どこのパビリオンも本気になってる」ペルー館が「ナスカ 砂漠の秘密」展を開催！古代ナスカの貴重な文化財が万博に集結
- 第96回
地方活性「しゃべれたんか！？」「整理券争奪戦の予感」満を持して「しゃべりかけるミャクミャク」が万博会場に登場！気になる参加方法は？
- 第94回
地方活性【胸熱】万博のアンゴラ共和国パビリオンが掲げる巨大な「健康教育」の文字はいったい何？ そこには感動のストーリーがあった
- 第93回
地方活性「最高なツーショット」「LiSAさん行ったなら絶対行きたい」人気歌手LiSAがnull²を訪問・落合陽一とのツーショットが話題
- 第92回
地方活性「こういう楽しいことが起こるのも万博」2億円トイレからの花火撮影に設計者が反応・まさかの奇跡が起きる
- 第91回
地方活性「音漏れってレベルじゃない！」チケット落選でも布袋寅泰の万博ライブを楽しむ人が続出！気になるセトリは？