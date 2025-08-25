AirPods補聴器はどれぐらい使える？／「超知能」AIの正体はハトの脳だった

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

お値段10分の1のAirPods補聴器はどれぐらい使える？

米国食品医薬品局（FDA）が昨年承認したAirPods Pro 2の補聴器機能。軽度から中等度の難聴に対応するという触れ込みだが、筆者が普段使っている2000ドルの処方箋補聴器と比べて実用性はどうなのか。実際に使ってみた。

「友を失った」ユーザーの悲痛、オープンAIが見誤ったAIへの愛着

GPT-4oの突然の削除にユーザーが猛反発し、オープンAIが1日で復活させる異例の事態が発生した。多くのユーザーが4oとの深い絆を「友情」「愛情」と表現し、削除を「死別」として体験。AIコンパニオンへの感情的依存の深さを見誤った同社に対し、専門家は事前警告や丁寧な終了プロセスの必要性を指摘する。

「超知能」AIの起源は 愚かな鳥・ハトの脳にあった ——学習理論の驚くべき系譜

1943年、B.F.スキナーはハトにミサイルを誘導させる極秘計画「プロジェクト・ピジョン」を進めていた。この「愚かな鳥」の学習実験が、70年後の「超知能」に迫るとも言われるAIにつながるとは、誰も想像しなかっただろう。人間の思考を模倣するはずだったAIが、実際に依拠したのはハトの脳で見られる単純な連合学習だった。

救世主から一転、米政府がmRNAワクチンへの資金を打ち切った背景

mRNAワクチンは新型コロナのパンデミックを収束させるのに大きな役割を果たし、何百万もの命を救ったと考えられている。だが現在、米国政府は、さらに多くの命を救う可能性があるこの技術を放棄しようとしている。

福澤知浩：離陸近づく「空飛ぶクルマ」起業家のビジョン

スカイドライブ（SkyDrive）の創業者兼CEO 福澤知浩は、大阪・関西万博での展示・デモフライトを経て、「空飛ぶクルマ」が社会実装され、人々に受け入れられる確信を強めている。

計算機だけじゃない量子技術の応用、新方式の地中探査レーダー

量子コンピューターで注目される量子技術だが、センサー分野でも革新が進んでいる。米研究チームが開発した量子レーダーは、従来のレーダーシステムを大幅に小型化でき、地下のパイプや構造物を精密に画像化できるという。

世界平和への「究極の盾」、 トランプがぶち上げた 新スター・ウォーズ計画

「ディン、ディン、プシューッ、ボンッ」——。身振り手振りでミサイル迎撃を演じるトランプ大統領が発表した「ゴールデン・ドーム」構想。レーガン元大統領のSDI計画を継承し、1750億ドルで全米を覆う宇宙防衛システムの構築を目指すものだが、専門家は技術的実現性や地政学的リスクの観点から疑問を呈している。

＜現地ルポ＞ウクライナの 生命線「スターリンク」 1万台超を直した非公式工場

イーロン・マスク率いるスペースXの衛星インターネット・サービス「スターリンク」は、ウクライナ防衛において重要な役割を果たしている。しかし、戦時下での接続状態の維持には、ボランティアたちによるイノベーションと修理作業が不可欠だ。

