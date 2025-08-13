【5日間限定】丸の内ポイントが最大でいつもの10倍もらえるっ！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

丸の内ポイント付与率

　大丸有エリアのお店でポイントが貯まる「丸の内ポイントアプリ」。ためたポイントは会計時に利用できるほか、利用金額に応じてポイント付与率が上がったり駐車場代が24時間無料になったりと、とてもお得です。

　そんな丸の内ポイントですが、丸ビルと新丸ビルでの5日間限定の特別ポイントアップキャンペーンを開催します。今のうちに秋服も買っちゃう！？

ポイント還元率が高い今こそお買い物チャンス！

　8月22日（金）から26日（火）まで、丸ビルと新丸ビルの一部店舗で丸の内ポイントが最大12％になるポイントアップキャンペーンを実施します。

【対象店舗】
■丸ビル
・ビームスハウス
・MUSE de Deuxieme Classe 丸の内店
・カオス丸の内
・ガリャルダガランテ
・KURA CHIKA by PORTER MARUNOUCHI
■新丸ビル
・ユナイテッドアローズ丸の内店
・ザ・コンランショップ丸の内店
・アクタス・丸の内店
・アユーラ
・unico 丸の内

　丸ビル・新丸ビルの上記10店舗限定で、丸の内ポイントが5％から最大12％になります。

　また、通常の買い物もお得に。100円（税込）ごとに丸の内ポイント付与率1～3％に加え、丸の内ポイントアプリで購入するとさらに＋4％（合計7～9％）。三菱地所グループCARD（丸の内カード一体型）のまたは三菱地所グループCARD（丸の内カード一体型）を紐づけた丸の内ポイントアプリで買い物すると、＋9％（合計12～14％）のポイントを付与します。

　数字が多くてごちゃごちゃしてきましたが、何はともあれ超お得な5日間ということ！　欲しいものがあったら今のうちに買っちゃうのが吉です！

※Machi Workers会員は上記付与率に対して更に2％上乗せとなります。（最大14％付与）
※本ポイントアップで上乗せされるポイントは9月中旬頃の付与を予定しております。
※上乗せ分のポイント有効期限はポイント付与月から6か月後の月末までとなります。

【丸ビル・新丸ビル一部店舗限定】ポイントアップキャンペーン
期間：2025年8月22日（金）～26日（火）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

