「しゃべれたんか！？」「整理券争奪戦の予感」満を持して「しゃべりかけるミャクミャク」が万博会場に登場！気になる参加方法は？

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月21日（金）は、フューチャーライフヴィレッジに新設された「しゃべりかけるミャクミャク」コーナーが話題を呼んでいる。

2025年8月19日から10月13日までフューチャーライフヴィレッジに「しゃべりかけるミャクミャク」が設置され、話題を呼んでいる。なお、この「しゃべりかけるミャクミャク」は首相官邸に設置されている「しゃべりかけるミャクミャク」の同型モデル。「しゃべりかけるミャクミャク」に近づくとリアクションをとるほか、写真撮影も楽しめる。

石破総理との対面の様子はこちら。

なお、気になる参加方法は整理券制となっており、当日現地で整理券が発行される。整理券の発行は午前の枠を10時から、午後の枠を13時と16時30分に配布し、1グループにつき上限5名程度、2分以内の写真撮影時間を設けているという。

これに対し、X上では「お前…しゃべれたんか！？」「また整理券…争奪戦がとてもつらい」「ミャクミャク様の声あまりにも可愛い」「約1500年前のナスカの文化財が展示開始！イタリア館並みに貴重な遺産を持ってきてくれてる！」などのコメントが寄せられている。