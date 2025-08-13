Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第96回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「しゃべれたんか！？」「整理券争奪戦の予感」満を持して「しゃべりかけるミャクミャク」が万博会場に登場！気になる参加方法は？

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月21日（金）は、フューチャーライフヴィレッジに新設された「しゃべりかけるミャクミャク」コーナーが話題を呼んでいる。

　2025年8月19日から10月13日までフューチャーライフヴィレッジに「しゃべりかけるミャクミャク」が設置され、話題を呼んでいる。なお、この「しゃべりかけるミャクミャク」は首相官邸に設置されている「しゃべりかけるミャクミャク」の同型モデル。「しゃべりかけるミャクミャク」に近づくとリアクションをとるほか、写真撮影も楽しめる。

　石破総理との対面の様子はこちら。

　なお、気になる参加方法は整理券制となっており、当日現地で整理券が発行される。整理券の発行は午前の枠を10時から、午後の枠を13時と16時30分に配布し、1グループにつき上限5名程度、2分以内の写真撮影時間を設けているという。

　これに対し、X上では「お前…しゃべれたんか！？」「また整理券…争奪戦がとてもつらい」「ミャクミャク様の声あまりにも可愛い」「約1500年前のナスカの文化財が展示開始！イタリア館並みに貴重な遺産を持ってきてくれてる！」などのコメントが寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ