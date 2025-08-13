【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「しゃべれたんか！？」「整理券争奪戦の予感」満を持して「しゃべりかけるミャクミャク」が万博会場に登場！気になる参加方法は？
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月21日（金）は、フューチャーライフヴィレッジに新設された「しゃべりかけるミャクミャク」コーナーが話題を呼んでいる。
2025年8月19日から10月13日までフューチャーライフヴィレッジに「しゃべりかけるミャクミャク」が設置され、話題を呼んでいる。なお、この「しゃべりかけるミャクミャク」は首相官邸に設置されている「しゃべりかけるミャクミャク」の同型モデル。「しゃべりかけるミャクミャク」に近づくとリアクションをとるほか、写真撮影も楽しめる。
＼🔊音声ONでご覧ください🔊／— Expo2025 大阪・関西万博 (@expo2025_japan) August 20, 2025
“しゃべりかける #ミャクミャク”が
フューチャーライフヴィレッジに登場✨
近づくとミャクミャクがしゃべりかけてくれます🗣
角度や動きによって反応が変わることも…!?
閉幕までにぜひ会いに来てください🔴🔵#EXPO2025pic.twitter.com/NHj190eyb5
石破総理との対面の様子はこちら。
ミャクミャク、AIで高性能化 － 官邸設置の人形、首相が提案https://t.co/2bUlwewBHE— 共同通信公式 (@kyodo_official) May 5, 2025
なお、気になる参加方法は整理券制となっており、当日現地で整理券が発行される。整理券の発行は午前の枠を10時から、午後の枠を13時と16時30分に配布し、1グループにつき上限5名程度、2分以内の写真撮影時間を設けているという。
しゃべりかけるミャクミャクの整理券配布時間— 灰鳥 (@haidori18) August 21, 2025
#万博豆知識pic.twitter.com/4ndTqBYpC9
しゃべりかけるミャクミャク、無事整理券ゲットだぜ！ pic.twitter.com/y7vR3GxrMg— 万 博行🦑💚 (@yorozuhiroyuki) August 19, 2025
これに対し、X上では「お前…しゃべれたんか！？」「また整理券…争奪戦がとてもつらい」「ミャクミャク様の声あまりにも可愛い」「約1500年前のナスカの文化財が展示開始！イタリア館並みに貴重な遺産を持ってきてくれてる！」などのコメントが寄せられている。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
大阪・関西万博 攻略MAP連動特設Webサイト公開中！
・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！
この連載の記事
- 第94回
地方活性【胸熱】万博のアンゴラ共和国パビリオンが掲げる巨大な「健康教育」の文字はいったい何？ そこには感動のストーリーがあった
- 第93回
地方活性「最高なツーショット」「LiSAさん行ったなら絶対行きたい」人気歌手LiSAがnull²を訪問・落合陽一とのツーショットが話題
- 第92回
地方活性「こういう楽しいことが起こるのも万博」2億円トイレからの花火撮影に設計者が反応・まさかの奇跡が起きる
- 第91回
地方活性「音漏れってレベルじゃない！」チケット落選でも布袋寅泰の万博ライブを楽しむ人が続出！気になるセトリは？
- 第90回
地方活性「オールナイト万博」地下鉄運転見合わせで万博会場からの帰宅困難者多数・各パビリオンの「神対応」に称賛と感謝の声
- 第89回
地方活性「これは押しに行きたい」ドイツパビリオンの”行方不明”スタンプの代わりに手作りスタンプが贈られる
- 第88回
地方活性「大阪人として嬉しい限り」大阪・関西万博の入場券販売枚数が"黒字の目安"1800万枚を突破
- 第87回
地方活性超人気の万博・イタリア館にまたも必見の展示が登場！ 伝説のノート『モレスキン』を素材にしたアート作品がすごい
- 第86回
地方活性伝統芸能「能」の力で万博会場に大きな踊りの輪ができた！ 「いのちの遊び場 くらげ館」の中島さち子Pと大阪の山本能楽堂がスペシャルコラボ
- 第86回
地方活性「スタッフが楽しそうに働いてるパビリオンNO.1」『月曜から夜ふかし』で村上信五・マツコも絶賛！インドネシアパビリオンとヨヤクナシガールズが大人気！