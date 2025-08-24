このページの本文へ

ファミマで9月16日発売

湯は注ぎません！じゃがりこが「ポテトサラダ」に。満を持して登場

2025年08月24日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

パッケージもあのまま♪

　日本アクセスとカルビーは「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」（213円）を9月16日より全国のファミリーマート店舗にて先行で発売する。

　スーパーマーケットなど全国の小売店舗では9月22日より順次発売予定。

味わいやサイズも再現！「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」

　カルビーのスナック菓子「じゃがりこ」が、ポテトサラダになって登場する。

　「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」は、カルビーの「じゃがりこ サラダ味」をポテトサラダで再現。じゃがりこの味わいは残したままマヨネーズの酸味が苦手な方でも食べやすいよう、甘みを強調した味わいに仕上げている。

　野菜にもこだわり、国産じゃがいもを使用し、さらに、パセリや人参といった野菜の種類だけでなくそのカットサイズもじゃがりこを再現しているという。

　また容器は、「じゃがりこ」パッケージと同じ緑をベースに使用し、イメージキャラクターのキリン（じゃがお）のほか、じゃがりこパッケージ、じゃがりこスティックなどのイラストを散りばめた。従来の惣菜商品にはないような躍動感、ワクワク感を演出し、売場で選ぶ楽しさを提供するとしている。

「じゃが湯りこ」してた人は大喜び

　食事に追加できるメニューの1品として便利かつ、じゃがりこのあの雰囲気が食卓を盛り上げてくれそう。

　じゃがりこというと、以前より「お湯を注ぐとポテトサラダになる」といった裏ワザ的アレンジが知られているが、そんなじゃがりこから正真正銘のポテトサラダが登場するとは驚き。味わいとしては間違いないと言えるだろうから“満を持して”といった感じもあります。

　まずはファミリーマートで9月16日から先行発売がスタートするので、チルドのお惣菜コーナーなどを探してみるのがいいかも。

　（※文中の価格はすべて税込）

