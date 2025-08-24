450mlってちょうどいい。スタバを持ち歩けるペットボトルシリーズに新作登場

スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」（194円）、「同 カフェラテ」（205円）を9月9日から発売する。

飲みごたえのあるコーヒーがスリムボトルで登場！

スターバックス COFFEE OF THE DAYシリーズ

スターバックス COFFEE OF THE DAYは、“今日を彩る味わいを、その手に。”をコンセプトにした、まるでカフェにいるような心地よい気分と味わいを気軽に楽しめる450mlペットボトル入りコーヒー飲料。

深煎りにローストしたコーヒーの飲みごたえある味わいと、持ち歩きやすいスリムな形状で、気持ちを高めたいときやお出かけのお供にもオススメだとしている。

今回の新作「COFFEE OF THE DAY ブラックは、日本のスターバックスReady To Drink用（ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料）に厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒー。

深めにローストすることで、カラメルを感じさせる深みある香りに、シーンを選ばない心地よい味わいと後味に仕上げている。

もう一方の「COFFEE OF THE DAY カフェラテ」は、豊かな香りと力強いコクを引き出すため、深めにローストしたコーヒー豆に、ミルクの甘さを重ね合わせて口当たりがよく満足感のある味わいに仕上げている。黒糖を使ったやわらかめのパンと組み合わせ、コーヒーの奥深い香ばしさとクリーミーで豊かな味わいを楽しむのもおすすめだという。

スリムな見た目にやられた〜！

一足先にサンプルを手に入れた。実物を並べると、パッと見てわかるスリムなボトルがとってもかっこいい！ オフィスのデスクに置いてあっても威圧感のないがスタイリッシュさが嬉しい。

今は550mlや600mlのペットボトル飲料も増えているが、450mlというちょうどよく飲めるサイズや、大きすぎない見た目のコーヒーを探している方にもおすすめ。

どちらもどんなシチュエーションにも合う味わいで、軽食のお供や、仕事中の相棒としても活躍してくれそう！スタバのコーヒーって、気持ちも高まる。ストックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）