このページの本文へ

8月22日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！

次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は8月29日（金）を予定しております！

2025年08月18日 07時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

8月22日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みとなります。
次回の放送は2025年8月29日（金）20時～の予定です。お楽しみに！


次回8月29日（金）の予定はこちらです！

▽放送情報

放送日：　2025年8月29日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』2025年8月29日配信

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2025年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2024年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2023年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2022年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2021年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2020年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2019年版＜目次＞
今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2018年版＜目次＞

カテゴリートップへ

アスキーTV の生放送予定

YouTube

■2025年8月18日（月）20時から生放送

売れに売れているスマートウォッチの最新モデル！ シャオミ「Smart Band 10」実機レビューの巻：スマホ総研定例会354

YouTube

■8月21日（木）のジサトラKTUはお休みです！

次回のジサトラKTUは8月28日（木）を予定しております！

YouTube

■2025年8月22日（金）お昼12時から生放送

「アスキーグルメNEWS」生放送（2025年8月22日号）

YouTube

■8月22日（金）の「今週のASCII.jp注目ニュース」はお休みです！

次回の「今週のASCII.jp注目ニュース」は8月29日（金）を予定しております！

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2023年版

ASCII倶楽部 デジデジ90アーカイブ
2022年版