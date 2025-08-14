Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第98回

【週間ランキング】Xで話題の「大阪・関西万博」パビリオンを徹底分析！（2025/8/5～8/11）

万博でバズっているあの話題、あなたはいくつ知ってる？「人間洗濯機体験」「ヨヤクナシガールズ」「サバンナ八木×ブラジル館コラボ」

文●渡久地香緒里（エリアLOVEWalker総合研究所）

　日を追うごとに来場者が増加している「大阪・関西万博」を、膨大なX解析データから徹底分析。今週はまた新たな展示品が登場したイタリアパビリオンが話題に。さらに、パビリオンデー開催で住友館にも大きな注目が集まっている。

順位 スポット名（都道府県名） 話題流通量
投稿数／
アカウント数		 男性：
女性比		 ポジ：
ネガ比		 主な共起語
（その共起語がXでの投稿全体に占める比率）
1 大屋根リング 8,418
 61%
39%		 53%
3%		 テイクアウト(12%)、ミャクミャク(12%)、予約(10%)、花火(10%)、涼しい(9%)
2 イタリアパビリオン 7,966
 63%
37%		 11%
2%		 嬉しい(68%)、キリストの埋葬(67%)、びっくり(67%)、予約(4%)、フランスパビリオン(3%)
3 大阪ヘルスケアパビリオン 3,381
 72%
28.%		 22%
27%		 医者(37%)、プロデューサー(26%)、ワクチン(26%)、アンジェス(26%)、イベント(16%)
4 インドネシアパビリオン 3,316
 60%
40%		 71%
1%		 ダンス(28%)、ヘビーローテーション(28%)、ステージ(15%)、イベント(11%)、マレーシア(10%)
5 ブラジルパビリオン 2,447
 56.%
44%		 9%
1%		 サバンナ(86%)、外交(86%)、政府(86%)、ポンチョ(2%)、映像(1%)
6 関西パビリオン 1,843
 47%
53%		 12%
2%		 鳥取県(63%)、感動(62%)、青山剛昌(61%)、名探偵コナン(61%)、予約(8%)
7 北欧パビリオン 1,789
 56.%
44%		 73%
2%		 フランス(51%)、エジプト(50%)、アメリカ合衆国(50%)、コモンズ(31%)、ハンガリー(31%)
8 フランスパビリオン 1,545
 55.%
45%		 58%
2%		 コモンズ(36%)、パソナ(36%)、ips細胞(32%)、大屋根リング(31%)、予約(31%)
9 日本館 1,539
 57.%
43%		 46%
5%		 未来(20%)、ハローキティ(18%)、ファーム(15%)、予約(14%)、サンリオ(14%)
10 null2 1,446
 60%
40%		 24%
14%		 落合陽一(43%)、パビリオン(30%)、Galileo Galilei(17%)、予約(14%)、サークルゲーム(13%)

　1位、2位は先週と変わらず「大屋根リング」と「イタリアパビリオン」。すでにこの二つの施設は安定した人気を築いている。

　3位「大阪ヘルスケアパビリオン」は目玉展示の一つ、「人間洗濯機」を実際に体験したレポートが注目を集め、ポスト数が増加した。

　また、4位「インドネシアパビリオン」は、かねてよりパビリオンの入り口で歌い踊って誘客するスタッフの様子がX上でシェア・拡散されており、人気テレビ番組『月曜から夜ふかし』で「ヨヤクナシガールズ」として紹介されたことからさらに注目度が上がり、ランクインを果たした。

　そのほか、5位「ブラジルパビリオン」は持ちネタの「ブラジルの人、聞こえてますかー？」で知られる、お笑い芸人、サバンナの八木真澄さんと万博ブラジル館の「夢のコラボ」が話題になってランクインを果たしている。

　果たして次週は、どのパビリオンが注目を集めるのか？来週のランキングもお楽しみに。

エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀からひとこと

　インドネシアパビリオンは本当に大好きです。終わり際の盛り上がりが半端なくて、さあ帰ろうという時に前を通るとパビリオンの前のスタッフの方々の歌と踊りについつい入ってしまう魔法のパビリオンです。中に入ってもスタッフがほぼほぼ皆んなノリノリで、弾ける楽しさが館内に溢れています。このパビリオンに入ると楽しい気持ちで家路につけます！

今回の集計の詳細は以下のとおり。
集計期間：2025年8月5日～8月11日
解析対象：「大阪・関西万博パビリオン名・施設名」を含むX（旧Twitter）上での投稿
抽出件数：61,795件

　角川アスキー総合研究所は2015年に、東京大学生産技術研究所喜連川・豊田研究室と、アジア圏で唯一ツイートデータの全量を取り扱うことができるNTTデータ、そしてTwitter Japanと共同で「Twitterトレンド解析システム」を開発した。それ以来、当社が持つエンターテインメント用語辞書（300万語以上）に収録されたワードをもとに、日本国内でのエンターテインメント分野に関するツイートを対象にした解析を行っている。

　解析内容としてはツイート内でのワード出現傾向の分析に加えて、ツイートテキストを対象にした投稿者の推定属性情報（NTTデータ提供）や、各種統計データなどを組み合わせた分析などを行っており、報道機関や、企業・自治体等に幅広く活用されている。なお、「X（旧Twitter）トレンド解析システム」によるXのリアルタイムな集計結果は、「ついラン」でも見ることができる。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

