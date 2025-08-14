万博でバズっているあの話題、あなたはいくつ知ってる？「人間洗濯機体験」「ヨヤクナシガールズ」「サバンナ八木×ブラジル館コラボ」

日を追うごとに来場者が増加している「大阪・関西万博」を、膨大なX解析データから徹底分析。今週はまた新たな展示品が登場したイタリアパビリオンが話題に。さらに、パビリオンデー開催で住友館にも大きな注目が集まっている。

順位 スポット名 （都道府県名） 話題流通量

投稿数／

アカウント数 男性：

女性比 ポジ：

ネガ比 主な共起語

（その共起語がXでの投稿全体に占める比率） 1 大屋根リング 8,418 ／

5,100 61% ：

39% 53% ：

3% テイクアウト(12%)、ミャクミャク(12%)、予約(10%)、花火(10%)、涼しい(9%) 2 イタリアパビリオン 7,966 ／

7,202 63% ：

37% 11% ：

2% 嬉しい(68%)、キリストの埋葬(67%)、びっくり(67%)、予約(4%)、フランスパビリオン(3%) 3 大阪ヘルスケアパビリオン 3,381 ／

2,880 72% ：

28.% 22% ：

27% 医者(37%)、プロデューサー(26%)、ワクチン(26%)、アンジェス(26%)、イベント(16%) 4 インドネシアパビリオン 3,316 ／

2,423 60% ：

40% 71% ：

1% ダンス(28%)、ヘビーローテーション(28%)、ステージ(15%)、イベント(11%)、マレーシア(10%) 5 ブラジルパビリオン 2,447 ／

2,366 56.% ：

44% 9% ：

1% サバンナ(86%)、外交(86%)、政府(86%)、ポンチョ(2%)、映像(1%) 6 関西パビリオン 1,843 ／

1,641 47% ：

53% 12% ：

2% 鳥取県(63%)、感動(62%)、青山剛昌(61%)、名探偵コナン(61%)、予約(8%) 7 北欧パビリオン 1,789 ／

1,444 56.% ：

44% 73% ：

2% フランス(51%)、エジプト(50%)、アメリカ合衆国(50%)、コモンズ(31%)、ハンガリー(31%) 8 フランスパビリオン 1,545 ／

1,326 55.% ：

45% 58% ：

2% コモンズ(36%)、パソナ(36%)、ips細胞(32%)、大屋根リング(31%)、予約(31%) 9 日本館 1,539 ／

1,328 57.% ：

43% 46% ：

5% 未来(20%)、ハローキティ(18%)、ファーム(15%)、予約(14%)、サンリオ(14%) 10 null2 1,446 ／

982 60% ：

40% 24% ：

14% 落合陽一(43%)、パビリオン(30%)、Galileo Galilei(17%)、予約(14%)、サークルゲーム(13%)

1位、2位は先週と変わらず「大屋根リング」と「イタリアパビリオン」。すでにこの二つの施設は安定した人気を築いている。

3位「大阪ヘルスケアパビリオン」は目玉展示の一つ、「人間洗濯機」を実際に体験したレポートが注目を集め、ポスト数が増加した。

また、4位「インドネシアパビリオン」は、かねてよりパビリオンの入り口で歌い踊って誘客するスタッフの様子がX上でシェア・拡散されており、人気テレビ番組『月曜から夜ふかし』で「ヨヤクナシガールズ」として紹介されたことからさらに注目度が上がり、ランクインを果たした。

そのほか、5位「ブラジルパビリオン」は持ちネタの「ブラジルの人、聞こえてますかー？」で知られる、お笑い芸人、サバンナの八木真澄さんと万博ブラジル館の「夢のコラボ」が話題になってランクインを果たしている。

果たして次週は、どのパビリオンが注目を集めるのか？来週のランキングもお楽しみに。

エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀からひとこと

インドネシアパビリオンは本当に大好きです。終わり際の盛り上がりが半端なくて、さあ帰ろうという時に前を通るとパビリオンの前のスタッフの方々の歌と踊りについつい入ってしまう魔法のパビリオンです。中に入ってもスタッフがほぼほぼ皆んなノリノリで、弾ける楽しさが館内に溢れています。このパビリオンに入ると楽しい気持ちで家路につけます！

今回の集計の詳細は以下のとおり。

集計期間：2025年8月5日～8月11日

解析対象：「大阪・関西万博パビリオン名・施設名」を含むX（旧Twitter）上での投稿

抽出件数：61,795件