Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第89回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「これは押しに行きたい」ドイツパビリオンの”行方不明”スタンプの代わりに手作りスタンプが贈られる

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月13日（水）は、ドイツパビリオンのキャラクター、サーキュラーのスタンプ盗難とその後の意外な展開が話題になっている。

　駐日本ドイツ総領事館のX公式アカウントが8月11日に万博ドイツパビリオンに設置されていたサーキュラーのスタンプに関するお知らせを投稿した。

　投稿では、ドイツパビリオンのサーキュラースタンプが行方不明になったことと、有志によって自作のスタンプが寄贈されたことに対する感謝が述べられている。

　なお、大阪・関西万博ではこれまでにバルトパビリオンのエントランスに飾られていたミャクミャクのマスコットが盗難に遭っており、その際も有志が新しいミャクミャクを大量に寄贈して話題となっている。

　ちなみに、行方不明になったサーキュラースタンプのデザインはこのようなものだった。

　これに対し、X上では「これは押しに行きたい」「盗人は事前のドイツパビリオンで何を学び、何を感じたのだろうか」「万博でたまに出没する盗人こわすぎるんだが」「良かったと思う反面これは美談なのだろうかと思い始めてきた」「みんな優しい…盗んだやつは禿げる呪いをかけておく」「今後もファンの方からのスタンプ増えそうな気が……」などのコメントが寄せられている。

