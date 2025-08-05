【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「これは押しに行きたい」ドイツパビリオンの”行方不明”スタンプの代わりに手作りスタンプが贈られる
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月13日（水）は、ドイツパビリオンのキャラクター、サーキュラーのスタンプ盗難とその後の意外な展開が話題になっている。
駐日本ドイツ総領事館のX公式アカウントが8月11日に万博ドイツパビリオンに設置されていたサーキュラーのスタンプに関するお知らせを投稿した。
投稿では、ドイツパビリオンのサーキュラースタンプが行方不明になったことと、有志によって自作のスタンプが寄贈されたことに対する感謝が述べられている。
なお、大阪・関西万博ではこれまでにバルトパビリオンのエントランスに飾られていたミャクミャクのマスコットが盗難に遭っており、その際も有志が新しいミャクミャクを大量に寄贈して話題となっている。
#ドイツパビリオン で大人気のサーキュラースタンプが行方不明になって、併設のレストランは「スタンプ無し」状態に😢と、思っていたら— ドイツ総領事館 (@GermanyinWestjp) August 11, 2025
サーキュラーファンの方々から自作のサーキュラースタンプが！
みなさんの優しさと行動力に感動しています
本当にありがとうございます！https://t.co/EhR2876Cyrpic.twitter.com/IawwMjN7fl
ちなみに、行方不明になったサーキュラースタンプのデザインはこのようなものだった。
ドイツ🇩🇪のショップに、#サーキュラーちゃん のスタンプあった💕— やみい❤️💙期間限定万博垢2028🐬＆2025終了🌸 (@yammmy_hedgehog) July 31, 2025
レジ横にひっそりあって、お兄さんに聞いたら「ここだけね！」とウインクされた。惚れそう。
サーキュラーちゃんぬい買いに行ったらお忘れなくー
スタンプだけ押したくても、パビリオン必須
ソーセージのスタンプもかわいい#EXPO2025pic.twitter.com/HR8JjEMaac
これに対し、X上では「これは押しに行きたい」「盗人は事前のドイツパビリオンで何を学び、何を感じたのだろうか」「万博でたまに出没する盗人こわすぎるんだが」「良かったと思う反面これは美談なのだろうかと思い始めてきた」「みんな優しい…盗んだやつは禿げる呪いをかけておく」「今後もファンの方からのスタンプ増えそうな気が……」などのコメントが寄せられている。
