万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月12日（火）は、大阪・関西万博の入場券販売枚数が1800万枚を越えたことが話題となっている。

日本国際博覧会協会は大阪・関西万博の8日までの入場券販売枚数が運営費の黒字化の目安としてきた約1800万枚に到達したことを発表した。今後も目標とする2300万枚の販売を目指すとしている。

大阪・関西万博は8月13日で開幕4カ月を迎える。なお、一般来場者数は9日時点の累計で1340万2033人だった。

これに対し、X上では「大阪人として嬉しい限り」「東京からの遠征組ですが、泊まったり、食べたり、お土産買ったりするので、入場料の数倍の関西の経済回してます」「目標達成おめでとうございます」「万博派生系及び、万博以外の経済効果もかなり高そう」などのコメントが寄せられている。