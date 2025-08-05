【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「大阪人として嬉しい限り」大阪・関西万博の入場券販売枚数が"黒字の目安"1800万枚を突破
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月12日（火）は、大阪・関西万博の入場券販売枚数が1800万枚を越えたことが話題となっている。
日本国際博覧会協会は大阪・関西万博の8日までの入場券販売枚数が運営費の黒字化の目安としてきた約1800万枚に到達したことを発表した。今後も目標とする2300万枚の販売を目指すとしている。
大阪・関西万博は8月13日で開幕4カ月を迎える。なお、一般来場者数は9日時点の累計で1340万2033人だった。
”黒字化”目安の1800万枚到達 大阪・関西万博のチケット販売 閉幕まで2か月残し当初の目標達成— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) August 11, 2025
→あと2ヶ月残して1800万枚突破しました。現在、毎週約40〜50万枚のチケットが売れています。多くの人に万博にご来場頂き、ありがとうございます。 https://t.co/NF4yobIweJ
万博入場券1809万枚販売 黒字化目安に到達も収支めどは9月以降 https://t.co/i39IqwbBnZ— 産経ニュース (@Sankei_news) August 11, 2025
ただ、実際の収支は今後の運営に伴い変動する余地があるとしており、目標とする2300万枚の販売を目指す。
これに対し、X上では「大阪人として嬉しい限り」「東京からの遠征組ですが、泊まったり、食べたり、お土産買ったりするので、入場料の数倍の関西の経済回してます」「目標達成おめでとうございます」「万博派生系及び、万博以外の経済効果もかなり高そう」などのコメントが寄せられている。
