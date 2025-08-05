Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第88回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「大阪人として嬉しい限り」大阪・関西万博の入場券販売枚数が"黒字の目安"1800万枚を突破

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。8月12日（火）は、大阪・関西万博の入場券販売枚数が1800万枚を越えたことが話題となっている。

　日本国際博覧会協会は大阪・関西万博の8日までの入場券販売枚数が運営費の黒字化の目安としてきた約1800万枚に到達したことを発表した。今後も目標とする2300万枚の販売を目指すとしている。

　大阪・関西万博は8月13日で開幕4カ月を迎える。なお、一般来場者数は9日時点の累計で1340万2033人だった。

　これに対し、X上では「大阪人として嬉しい限り」「東京からの遠征組ですが、泊まったり、食べたり、お土産買ったりするので、入場料の数倍の関西の経済回してます」「目標達成おめでとうございます」「万博派生系及び、万博以外の経済効果もかなり高そう」などのコメントが寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

