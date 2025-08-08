またこの世に、新たなホラーゲームが爆誕してしまった――。

花王は8月8日、ホームケア事業部として初（※）となる3D探索型ホラーアクション／清掃シミュレーションゲーム「しずかなおそうじ」を、PC（Steam）向けに無料で配信開始したと発表。2026年8月7日までの期間限定配信となる。

※花王は過去、フロッピーディスクのおまけでPCゲームを付けていたことがある

ゲーム内容は、亡き父から相続した別荘を処分することを決意した主人公が、花王の住居用洗剤ブランド「マジックリン」や「クイックル」の商品を活用しながらそうじを進め、別荘に秘められた謎を解き明かしていくというもの。

そうじの達成度や脱出に要した時間などに応じて評価が行われ、複数のエンディングへと展開するマルチエンド方式を採用。いろいろなそうじテクニックを習得しながら汚れを落とす爽快感と、緊張感あふれるホラー演出の両方を楽しめるという。

百聞は一見に如かず。8月8日21時から配信される、人気ホラーゲーム実況者・ガッチマンさんによる実況配信を見るか、自分でダウンロードしてプレイしてみよう。なにせ無料なのだから。

なお、メーカーは本作の開発意図を以下のように説明している。

本ゲームは、エンターテイメントを通して、そうじがもっと”簡単”で”楽”になる方法を、花王のそうじアイテムをきっかけに多くの方に知っていただきたいという想いから開発いたしました。プレイヤーは、汚れが落ちていく爽快感と敵に見つからないようにこっそりそうじを進めるスリルを同時に楽しめる体験を通して、各そうじアイテムの特長や使い方に自然と触れることができます。 こすらずに放置するだけで汚れが落ちる商品やこびりつき汚れにもしっかり効く強力な商品など、日々のそうじが楽になるアイテムをご紹介。さらに、家庭で実際に試したくなるようなそうじの裏技も盛り込まれており、遊びながら生活に役立つ豆知識が得られる設計となっています。 本作は配信許諾不要・収益化も可能なため、実況配信者の方にも気軽にプレイ・発信していただけます。ご自身で遊びたい方も、動画視聴が好きな方も、それぞれのスタイルでお楽しみいただければ幸いです。

おそうじホラーゲーム「しずかなおそうじ」はSteamにて無料配信中。ゲームで身に着けたテクで、現実の部屋もおそうじしてみては？

© Kao Corporation