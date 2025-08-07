マヨビーム約30回分!? 一平ちゃん専用「からしマヨボトル」

明星食品は10月1日9時から、「一平ちゃん夜店の焼そば からしマヨボトルセットが当たる！キャンペーン」を開始します。

およそ30回分の“マヨビーム”ができる「からしマヨボトル」240gと、「一平ちゃん夜店の焼そば」3食をセットにした「からしマヨボトルセット」が当たるキャンペーンで、当選者数は1万人です。

「一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズの対象商品を1品以上購入し、購入レシートを専用ページにアップロードすることで応募できます。パッケージにキャンペーン告知がない場合も応募できます。

■一平ちゃん夜店の焼そば からしマヨボトルセットが当たる！キャンペーン

内容：対象商品を購入し、レシートを読み込み応募、その場で当たる

賞品・当選者数：「からしマヨボトルセット」 1万名

対象商品：

・明星 一平ちゃん夜店の焼そば

・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛

・明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味

・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味

・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味

※「明星BIGだぜ！一平ちゃん」シリーズは対象外です。

応募期間（レシートのアップロード期間）：10月1日9時～12月31日23時59分

※応募可能なレシートの対象期間：9月17日～12月31日

応募方法：対象商品を1品以上購入したレシートを撮影し、専用ページにアップロードして応募

マヨ好き歓喜！

「一平ちゃん夜店の焼そば」は、からしマヨネーズ付きカップ焼そばという独自のスタイルで人気を集め、2025年2月20日に発売30周年を迎えました。

賞品のからしマヨボトルはこの企画のために作られた特別仕様で、“30”の数字にちなみ、マヨビームがおよそ30回分できるようになっています。

好きなだけマヨビームができるからしマヨボトルは、手に入れたい人も多いはず。レシートの対象期間は9月17日からとなっているので、レシートを保管するのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。