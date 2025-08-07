このページの本文へ

キャンペーンで当たる！

マヨビーム約30回分!? 一平ちゃん専用「からしマヨボトル」

2025年08月07日 20時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　明星食品は10月1日9時から、「一平ちゃん夜店の焼そば からしマヨボトルセットが当たる！キャンペーン」を開始します。

　およそ30回分の“マヨビーム”ができる「からしマヨボトル」240gと、「一平ちゃん夜店の焼そば」3食をセットにした「からしマヨボトルセット」が当たるキャンペーンで、当選者数は1万人です。

　「一平ちゃん夜店の焼そば」シリーズの対象商品を1品以上購入し、購入レシートを専用ページにアップロードすることで応募できます。パッケージにキャンペーン告知がない場合も応募できます。

■一平ちゃん夜店の焼そば からしマヨボトルセットが当たる！キャンペーン
内容：対象商品を購入し、レシートを読み込み応募、その場で当たる
賞品・当選者数：「からしマヨボトルセット」　1万名
対象商品：
・明星 一平ちゃん夜店の焼そば
・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛
・明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味
・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味
・明星 一平ちゃん夜店の焼そば 関西風お好み焼ソース味
※「明星BIGだぜ！一平ちゃん」シリーズは対象外です。

応募期間（レシートのアップロード期間）：10月1日9時～12月31日23時59分
　※応募可能なレシートの対象期間：9月17日～12月31日
応募方法：対象商品を1品以上購入したレシートを撮影し、専用ページにアップロードして応募

マヨ好き歓喜！

　「一平ちゃん夜店の焼そば」は、からしマヨネーズ付きカップ焼そばという独自のスタイルで人気を集め、2025年2月20日に発売30周年を迎えました。

　賞品のからしマヨボトルはこの企画のために作られた特別仕様で、“30”の数字にちなみ、マヨビームがおよそ30回分できるようになっています。

　好きなだけマヨビームができるからしマヨボトルは、手に入れたい人も多いはず。レシートの対象期間は9月17日からとなっているので、レシートを保管するのをお忘れなく！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧