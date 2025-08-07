8月7日スタート
本鮪中とろが一貫110円！ かっぱ寿司、まぐろ・うに・蟹・いくらの贅沢フェア
2025年08月07日 09時55分更新
かっぱ寿司は8月7日～20日の期間、「かっぱの本鮪 うに 蟹 いくら祭り」を開催します。
▲本鮪中とろ 一貫110円
“黒いダイヤ”と呼ばれる鮪の王様・本鮪中とろが、一貫110円で登場します。赤身の旨みと大とろの甘みが絶妙に調和し、口の中でとろけるような食感を楽しめるといいます。こちらは店内飲食限定です。
その他、大葉を添えてうにの香りや濃厚な味わいを引き立てた「うに軍艦」、本ずわい蟹と鱒いくらを組み合わせた「蟹いくら軍艦」、本鮪中とろにたくあんを合わせた“まぐたく”を海苔で包んでいただく「本鮪中とろぶつたく包み」などをラインアップします。
▲うに軍艦 一貫290円～
▲蟹いくら軍艦 二貫290円
▲本鮪中とろぶつたく包み 一貫160円～
▲本鮪中とろぶつ＆ねぎとろ軍艦 二貫260円～
▲のどぐろ塩炙り 一貫190円～
▲3種野菜のボリュームかき揚げうどん 430円～
さらに、揚げたてのかき揚げをトッピングしたうどんも、フェア期間中に提供されます。
うに・蟹・いくらが勢ぞろい！
本鮪中とろが一貫110円というのはかなり魅力的！ うにや蟹、いくらなど豪華なネタをお手頃価格で楽しめる、うれしい企画となっていす。家族や友人と、ちょっと贅沢なネタを心ゆくまで味わっては？
※価格は税込み表記です。
