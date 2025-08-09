「焼肉3種盛り丼」「国産ステーキ丼」夏の豪快肉盛りが登場【本日発売】

焼肉丼のお店「肉のヤマ牛」は8月9日～17日の期間限定で、牛タン・ハラミ・カルビを一度に味わえる「焼肉3種盛り丼」を販売します。

▲焼肉3種盛り丼 1290円

塊肉から店内で丁寧にカットした牛タン、牛ハラミ、牛カルビを使用し、それぞれの素材の旨みを最大限に引き出す炭火仕上げが特長です。

▲ごろごろ国産牛ステーキ丼 1290円 ※肉増し（肉1.5倍） 1590円

あわせて「ごろごろ国産牛ステーキ丼」も同期間に販売します。こちらは国産牛をゴロっと大きくカットした食べ応え抜群の丼です。さらに、肉1.5倍の「肉増し」バージョンも用意されています。

店内飲食だけでなく持ち帰りにも対応しています。なお、赤羽店、イオンモールむさし村山店、竹ノ塚ピーコックストア店、梅屋敷店は持ち帰り専用のため、お弁当としての販売となります。

▲焼肉3種盛り弁当 1290円

▲ごろごろ国産牛ステーキ弁当 1290円 ※肉増し（肉1.5倍） 1590円

夏バテ知らずのスタミナ飯！

肉のヤマ牛は、丸亀製麺と同じトリドールホールディングスグループのブランドで、東京に11店舗あるほか、各地に出店しています。



焼肉屋に行かずとも本格的な焼肉丼が楽しめるのはうれしいですね。牛タン・ハラミ・カルビの全部のせはまさに夢の丼で、夏バテ気味の食欲にも火をつけてくれそうです。

※価格は税込み表記です。