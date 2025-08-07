このページの本文へ

8月8日まで

20貫もあって1080円!!? 小僧寿し「超得」フェアで超お値打ちセット販売中

2025年08月07日 13時45分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　持ち帰りすし店「小僧寿し」は、8月4日から8月8日まで「【超】得プレミアムフェア」を開催中。期間中は「【超】得にぎり 20貫」「【超】得プレミアムにぎり 19貫」を販売しています。

■【超】得にぎり 20貫　1080円

定番ネタが詰まってこのお値段

　人気ネタ・定番ネタなど20貫入って1080円のお買い得なセット。ネタは、まぐろ、いか、えび、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろ、いかげそ、玉子、こはだ、とろたく、サーモン、煮ほたて、海鮮サラダ胡瓜軍艦、バサ、かにかま、シーチキン胡瓜軍艦、合鴨。

■【超】得プレミアムにぎり 19貫　1825円

いくら、一本穴子、本まぐろ中とろなど豪華ネタも

　上ネタ・人気ネタなど19貫入ったプレミアムなセット。ネタは、まぐろ、えんがわ、いか、サーモン、バサ、えび、こはだ、一本穴子、玉子、本ずわいがに、生えび、本まぐろ中とろ、赤貝、とろたく、うに胡瓜軍艦、うなぎ、いくら軍艦。

　フェア期間は8月8日までです。なお一部店舗で未実施の場合があります。実施店舗や、フェアの詳細はコチラ

 

※記事中の価格は税込

