8月8日まで
20貫もあって1080円!!? 小僧寿し「超得」フェアで超お値打ちセット販売中
2025年08月07日 13時45分更新
持ち帰りすし店「小僧寿し」は、8月4日から8月8日まで「【超】得プレミアムフェア」を開催中。期間中は「【超】得にぎり 20貫」「【超】得プレミアムにぎり 19貫」を販売しています。
■【超】得にぎり 20貫 1080円
人気ネタ・定番ネタなど20貫入って1080円のお買い得なセット。ネタは、まぐろ、いか、えび、しめ鯖軍艦、ねぎまぐろ、いかげそ、玉子、こはだ、とろたく、サーモン、煮ほたて、海鮮サラダ胡瓜軍艦、バサ、かにかま、シーチキン胡瓜軍艦、合鴨。
■【超】得プレミアムにぎり 19貫 1825円
上ネタ・人気ネタなど19貫入ったプレミアムなセット。ネタは、まぐろ、えんがわ、いか、サーモン、バサ、えび、こはだ、一本穴子、玉子、本ずわいがに、生えび、本まぐろ中とろ、赤貝、とろたく、うに胡瓜軍艦、うなぎ、いくら軍艦。
フェア期間は8月8日までです。なお一部店舗で未実施の場合があります。実施店舗や、フェアの詳細はコチラ。
※記事中の価格は税込
