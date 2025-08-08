和牛食べ放題550円引き！さとの焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼がお盆特価

和食さとは8月9日～17日の9日間、お盆限定の「黒毛和牛コース特別価格キャンペーン」を実施します。

期間中は、通常価格より550円引きで黒毛和牛食べ放題のコースを利用できます。

対象となるのは、大人・シニア向けの「さと式焼肉黒毛和牛コース」と「さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース」の2種。それぞれ特別価格は5599円、5159円で、柔らかくジューシーな黒毛和牛を思う存分楽しめる構成となっています。

さらに、さと式焼肉黒毛和牛コースでは、食べ放題の一品料理として「ふぐの唐揚げ」や「活〆真穴子の天ぷら」、「ユッケ風ローストビーフ」「お刺身盛り合わせ（まぐろ・サーモン・いか・甘エビ）」といった限定メニューが提供されます。

今年新たに登場した「いかおろしマヨネーズ」「海鮮三色カルパッチョ」も加わり、鍋具材や寿司などとあわせておよそ130品が食べ放題となります。

食後は自分で作るソフトクリームも食べ放題で、ソースやトッピングを自由に選べます。なお、キャンペーン期間中はグランドメニューのみの提供となり、内容や価格が一部店舗で異なる場合があります。

■黒毛和牛コース特別価格キャンペーン 概要

期間：8月9日～17日

対象コース：

・さと式焼肉黒毛和牛コース 通常6149円→5599円

・さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース 通常5709円→5159円

家族で食べ放題に行くなら今！

お盆の期間に黒毛和牛コースが550円引きで楽しめるのはうれしいですね。お刺身や天ぷら、ソフトクリームまで揃っているので、家族みんなで満足できそうです。

※価格は税込み表記です。