カプコンは6月27日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM JUNE SALE」について、ラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、 本日配信のデジタルイベント「カプコンスポットライト」の「モンスターハンターワイルズ ショーケース」コーナーで、追加モンスターや重ね着武器の実装などが情報公開された“タイトルアップデート第2弾”の配信を6月30日に控える『モンスターハンターワイルズ』が、PlayStation Store、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアに初登場。

またSteam Storeでは、「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」「ドラゴンズドグマ」「デビル メイ クライ」「逆転裁判」「ロックマン」「デッドライジング」などの人気シリーズや、対戦格闘、名作アクションの数々がお求めやすい価格でラインアップしている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気のタイトルがそろっているので、詳細は「CAPCOM JUNE SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM JUNE SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale03-7g2sl/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年7月2日23時59分まで

通常価格：9900円

セール価格【20％オフ!!】：7920円

Steam - 2025年7月11日1時59分まで：9900円：7920円Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで：9900円：7920円

『モンスターハンターワイルズ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスパック）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年7月2日23時59分まで

通常価格：1万1900円

セール価格【20％オフ!!】：9520円

Steam - 2025年7月11日1時59分まで：1万1900円：9520円Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで：1万1900円：9520円

『モンスターハンターワイルズ プレミアムデラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック3種＋プレミアム特典）

■PlayStation Store

PS5 - 2025年7月2日23時59分まで

通常価格：1万3900円

セール価格【15％オフ!!】：1万1815円

Steam - 2025年7月11日1時59分まで：1万3900円：1万1815円Xbox Series X|S - 2025年7月11日18時59分まで：1万3900円：1万1815円

Steam Store

2025年7月11日1時59分まで

●【CAPCOM MID-YEAR DEALS!】

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/midyear

Steam『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【73％オフ!!】：1597円

Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【42％オフ!!】：3474円

Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

通常価格：9990円

セール価格【55％オフ!!】：4495円

収録内容：

『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』

『BIOHAZARD RE:3 Z Version』

『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『BIOHAZARD RESISTANCE』

『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』

『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：8990円

セール価格【58％オフ!!】：3775円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）

通常価格：2990円

セール価格【75％オフ!!】：747円

Steam『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【70％オフ!!】：913円

Steam『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【67％オフ!!】：1340円

Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【67％オフ!!】：1316円

Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【40％オフ!!】：3594円

Steam『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【40％オフ!!】：3594円

Steam『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【50％オフ!!】：1523円

Steam『MONSTER HUNTER: WORLD + MONSTER HUNTER RISE PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/

バンドル価格：1487円

収録内容：

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターライズ』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）

https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_SERIES_PACK/

バンドル価格：5543円

収録内容：

『モンスターハンター：ワールド』

『モンスターハンターワールド：アイスボーン』

『モンスターハンターライズ』

『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。