AWSサービスも諸行無常　「サ終」まとめサイトがついに公開

アマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWS）は、2025年5月20日、サポート終了サービスに関する情報をまとめた「AWS Product Lifecycle」ページを公開した。

・AWS Product Lifecycle（英語）

https://aws.amazon.com/jp/products/lifecycle/

同ページでは、サービスの可用性変更を一元的にまとめており、「（1）新規顧客のアクセスを終了するサービス」「（2）サポート終了が発表されたサービス」「（3）サポート終了日を迎えたサービス」に関する詳細を把握できる。推奨移行先や関連ドキュメントにもアクセスでき、サービス移行をより効率的に計画できるという。

ページ公開時点では、以下のサービスの詳細が掲載されている。

■新規顧客のアクセスを終了するサービス

・Amazon Timestream for LiveAnalytics（2025年6月20日まで）

■サポート終了が発表されたサービス

・Amazon Pinpoint

・AWS DMS Fleet Advisor

・AWS IQ

・AWS IoT Analytics

・AWS IoT Events

・AWS SimSpace Weaver

・AWS Panorama

・Amazon Inspector Classic

・Amazon Connect Voice ID

■サポート終了日を迎えたサービス

・AWS Private 5G

・AWS DataSync Discovery