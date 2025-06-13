AWSサービスも諸行無常　「サ終」まとめサイトがついに公開

アマゾン ウェブ サービス ジャパン（AWS）は、2025年5月20日、サポート終了サービスに関する情報をまとめた「AWS Product Lifecycle」ページを公開した。
・AWS Product Lifecycle（英語）
https://aws.amazon.com/jp/products/lifecycle/
同ページでは、サービスの可用性変更を一元的にまとめており、「（1）新規顧客のアクセスを終了するサービス」「（2）サポート終了が発表されたサービス」「（3）サポート終了日を迎えたサービス」に関する詳細を把握できる。推奨移行先や関連ドキュメントにもアクセスでき、サービス移行をより効率的に計画できるという。
ページ公開時点では、以下のサービスの詳細が掲載されている。
■新規顧客のアクセスを終了するサービス
・Amazon Timestream for LiveAnalytics（2025年6月20日まで）
■サポート終了が発表されたサービス
・Amazon Pinpoint
・AWS DMS Fleet Advisor
・AWS IQ
・AWS IoT Analytics
・AWS IoT Events
・AWS SimSpace Weaver
・AWS Panorama
・Amazon Inspector Classic
・Amazon Connect Voice ID
■サポート終了日を迎えたサービス
・AWS Private 5G
・AWS DataSync Discovery