「タイムアタックモード」に対応！
『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』がXbox Series X|Sで配信決定！
2025年05月15日 18時50分更新
ハムスターは5月15日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』を、PlayStation 4に『アーケードアーカイブス リッジレーサー』を配信するとすでに発表しているが、Xbox Series X|S向けにも『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』を配信すると発表。配信日は、ほかのプラットフォームと同じく2025年6月5日だ。
『リッジレーサー』は1993年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発表されたレースゲーム。3次元CGシステム「システム22」を使ったバーチャルリアリティの真髄を味わえる。
本作では初級、中級、上級の3つの難易度、ライバルカーとの一騎打ちでひたすらタイムの短縮を目指すT.T.（TIME TRIAL）など、4つのモードを選択可能。また、Hシフターやクラッチに対応したDX版も収録している。
【ゲーム情報】
タイトル：
Switch 2／PS5／XSX|S：アーケードアーカイブス2 リッジレーサー
PS4：アーケードアーカイブス リッジレーサー
ジャンル：レース
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S
配信日：2025年6月5日
価格：未定
プレイ人数：1人
IARC： 3+（3才以上対象）
RIDGE RACER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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