配信日はNintendo Switch 2版と同じ6月5日！
「アーケードアーカイブス」＆「2」の『リッジレーサー』がPS4とPS5で配信決定！
2025年05月01日 13時35分更新
ハムスターは5月1日、PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス リッジレーサー』、PlayStation 5向けに『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』を配信すると発表。配信日は、Nintendo Switch 2版と同じ2025年6月5日だ。
『リッジレーサー』は、1993年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発表されたレースゲーム。3次元CGシステム「システム22」で制作され、臨場感のあるレースを楽しめる。
本作では初級、中級、上級の3つの難易度、ライバルカーとの一騎打ちでひたすらタイムの短縮を目指すT.T.（TIME TRIAL）など、4つのモードを選択可能。また、Hシフターやクラッチに対応したDX版も収録している。
【ゲーム情報】
タイトル：
Switch 2／PS5：アーケードアーカイブス2 リッジレーサー
PS4：アーケードアーカイブス リッジレーサー
ジャンル：レース
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4
配信日：2025年6月5日
価格：未定
プレイ人数：1人
IARC： 3+（3才以上対象）
RIDGE RACER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
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