配信日はNintendo Switch 2版と同じ6月5日！

ハムスターは5月1日、PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス リッジレーサー』、PlayStation 5向けに『アーケードアーカイブス2 リッジレーサー』を配信すると発表。配信日は、Nintendo Switch 2版と同じ2025年6月5日だ。

『リッジレーサー』は、1993年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発表されたレースゲーム。3次元CGシステム「システム22」で制作され、臨場感のあるレースを楽しめる。

本作では初級、中級、上級の3つの難易度、ライバルカーとの一騎打ちでひたすらタイムの短縮を目指すT.T.（TIME TRIAL）など、4つのモードを選択可能。また、Hシフターやクラッチに対応したDX版も収録している。

【ゲーム情報】

タイトル：

Switch 2／PS5：アーケードアーカイブス2 リッジレーサー

PS4：アーケードアーカイブス リッジレーサー

ジャンル：レース

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4

配信日：2025年6月5日

価格：未定

プレイ人数：1人

IARC： 3+（3才以上対象）

RIDGE RACER™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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