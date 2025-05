Nintendo Switchの対象ソフトを期間限定で、まるっとすべて遊べるNintendo Switch Online(※)加入者限定イベント「いっせいトライアル」。

※Nintendo Switch Onlineは有料のサービス。

5月は特別企画として、4週連続の週末限定で開催中だ。第3弾には横スクロールアクションRPG「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」(エンダーリリーズ)が選ばれている。無料で遊べる期間は5月16日12時~5月18日17時59分まで。

さらに5月16日~5月25日までは通常2728円のところ1091円(60%オフ)で買える特別セールも実施。遊び足りないと感じたら購入も検討しよう。

なお、第4弾のスケジュールは5月23日12時~5月25日17時59分まで。タイトルが何になるのか、期待しながら続報を待とう。

・ニンテンドーeショップはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000035192

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.