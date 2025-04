インティ・クリエイツは4月30日、2025年のゴールウィークにあわせて、ニンテンドーeショップ/PlayStationストア/Steamストアで「GW(ゴールデンウィーク)セール」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

本セールでは、同社のほぼすべてのタイトルがお買い得価格となっている。この機会に未プレイのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

■セール期間

●Nintendo Switch版(2025年4月18日~5月14日23時59分)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

●PlayStation版(2025年4月23日~5月7日23時59分)

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

●PC(Steam)版版(2025年4月26日5月9日1時59分)

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES

■対象タイトル