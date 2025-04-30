「蒼き雷霆 ガンヴォルト」や「ぎゃる☆がん」シリーズなどがラインアップ！
最大65％オフ！インティ・クリエイツが「GWセール」を各デジタルストアで開催中
2025年04月30日 17時10分更新
インティ・クリエイツは4月30日、2025年のゴールウィークにあわせて、ニンテンドーeショップ／PlayStationストア／Steamストアで「GW（ゴールデンウィーク）セール」を開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
本セールでは、同社のほぼすべてのタイトルがお買い得価格となっている。この機会に未プレイのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。
■セール期間
●Nintendo Switch版（2025年4月18日～5月14日23時59分）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
●PlayStation版（2025年4月23日～5月7日23時59分）
https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1
●PC（Steam）版版（2025年4月26日5月9日1時59分）
https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
■対象タイトル
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch／PS4
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
60％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
55％オフ 蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam） ※PC（Staem）版は60％オフ
50％オフ ブラスターマスター ゼロ……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PS4／PC（Steam）
55％オフ ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PS4／PC（Steam） ※Staem版は50％オフ
65％オフ マイティガンヴォルト（ぎゃるガンヴォルト）……PS4、PC（Steam）
65％オフ マイティガンヴォルト バースト （ぎゃるガンヴォルト バースト）……Switch／PS4／PC（Steam）
50％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PS4／PC（Steam）
60％オフ 白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
75％オフ ぎゃる☆がん VR……PC（Steam）
65％オフ ぎゃる☆がん 2……Switch／PS4
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす ばいりんぎゃる……PS4
65％オフ ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
65％オフ ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
50％オフ グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
50％オフ 幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
45％オフ GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
45％オフ ロロパズミクス……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
50％オフ 九魂の久遠……Switch、PS4／PS5／PC（Steam）
25％オフ カルドアンシェル……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
20％オフ 精霊機（スピリットマシン）フレイリート……Switch／PS4／PS5／PC（Steam）
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