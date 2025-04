ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月23日、全国のPlayStation取扱店にて、期間限定で「PlayStation 5 & モンスターハンターワイルズ同時購入セール」を実施すると発表。

本セールでは、対象のPlayStation 5(PS5)本体のいずれか1台とPS5用ソフトウェア『モンスターハンターワイルズ』を同時購入もしくはセット製品として購入することで、合計金額がお得になる。

セール期間や取扱製品、価格、在庫情報など、本セールの実施内容は地域や販売店によって異なる場合があるので、詳細は各販売店のウェブサイト/店頭にて確認してほしい。

■新生活セール対象製品

<主な対象PlayStation 5>

・PlayStation 5(CFI-2000A01)

・PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック(CFIJ-10018)

<対象ソフトウェア>

・PS5用ソフトウェア 『モンスターハンターワイルズ』 パッケージ版(ELJM-30582)

※同時購入セール対象は新品の製品のみとなります。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。

※縦置きスタンドは別売りです。

<セール実施中のPlayStation取扱店(五十音順)>

●あいてむ

●Amazon.co.jp

●イオン ゲーム取り扱い各店 ※イオン北海道を除く

●エディオンゲーム取り扱い各店

●コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

●Joshinゲーム取り扱い各店、およびJoshin webショップ

●セブンネットショップ

●ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

●Game TSUTAYA各店

●トクジロー

●ドン・キホーテ

●ノジマゲーム取り扱い各店、ノジマオンライン

●PAO立川店 / PAO青梅店 / PAO堀之内店

●ぱぴー

●ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

●古本市場/ふるいち

●ヤマダデンキゲーム取り扱い各店

●ヨドバシカメラゲーム取り扱い各店、およびヨドバシドットコム

●楽天ブックス

●WonderGOO

©CAPCOM

MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

※「PS」「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。